El Mundial de Estados Unidos, México, Canadá 2026 tendrá su sorteo de fase de grupos el viernes en el centro John F. Kennedy de Washington donde los 48 seleccionados clasificados, incluido Argentina, conocerán sus diferentes caminos, que a diferencia con las ediciones anteriores, tendrá restricciones y un nuevo formato de disputa.

La gran cita, que se distribuirá en tres países, tendrá un total de 104 partidos en disputa. Serán 12 grupos, aumentando la cantidad con relación a los 8 que eran hasta Qatar 2022. El viernes se sabrá quién estará en cada zona, y los partidos a jugar pensando en la clasificación a una nueva instancia: 16avos, donde accederán los dos mejores de cada grupo, y los ocho mejores terceros.

Uno de los cambios significativos para esta edición, además del aumento de equipos, será el sorteo de los grupos, que estará dividido en cuatro bombos, pero configurados para que España y Argentina, 1 y 2 en el Ranking FIFA, no puedan cruzarse hasta la final. Lo mismo ocurre con Francia e Inglaterra, 3 y 4 en el listado oficial de selecciones.

Los Bombos para el sorteo que será el viernes 14hs

Como era en anteriores formatos, no se repetirán equipos del mismo continente excepto los de UEFA, que son 16 los seleccionados. Argentina es cabeza de serie, junto a Canadá, México, USA (Anfitriones) España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.

EL mundial 2026 será el primero que será organizado por tres países y un total de 16 ciudades. Estados Unidos dice presente con Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Ángeles, Miami, Nueva York/Nueva Jersey, Filadelfia, San Francisco y Seattle. México estará presentando por Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey, mientras que Vancouver y Toronto serán las ciudades de Canadá.