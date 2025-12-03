En una sesión atravesada por cánticos, mensajes políticos y enfrentamientos entre bloques, 127 legisladores juraron este miércoles ante la presencia del presidente Javier Milei. Hubo saludos desafiantes, acusaciones, reclamos por Cristina Kirchner y duros cruces entre la izquierda y La Libertad Avanza.

La Cámara de Diputados vivió este miércoles una de las jornadas más tensas de los últimos años. En una sesión marcada por gritos, gestos provocadores y fuertes cruces entre los distintos espacios políticos, 127 nuevos legisladores prestaron juramento y asumirán sus bancas el 10 de diciembre.

El clima se alteró desde el inicio. Con Javier Milei presente en uno de los palcos —acompañado por Karina Milei, Manuel Adorni y Diego Santilli—, los diputados libertarios abrieron la sesión con el canto “¡La casta tiene miedo!”. El propio Presidente se sumó con gestos y gritos, encendiendo aún más la tensión en el recinto.

La respuesta llegó de inmediato desde las bancas de Fuerza Patria, que replicaron con un potente “¡La Patria no se vende!”. El ida y vuelta continuó con los oficialistas imponiendo su propio coro: “¡Libertad, libertad!”.

Uno de los protagonistas fue Juan Grabois, que durante su jura giró hacia el palco presidencial y saludó a Milei con el puño en alto, un gesto interpretado como un desafío directo y una promesa de resistencia. Segundos después, al volver a su banca, se tocó la nariz repetidas veces frente a legisladores libertarios, un gesto leído como una insinuación sobre consumo de drogas y que generó un nuevo foco de polémica.

Entre los diputados del PJ, varios aprovecharon para reclamar “Cristina Kirchner libre” y reivindicar la figura de la expresidenta y la de Néstor Kirchner, lo que sumó fricciones con el oficialismo.

La izquierda también dejó huella en la jornada. Durante su jura, Nicolás del Caño gritó: “¡Fuera Trump de Venezuela y América Latina!”, calificó al Gobierno como “represor” y pidió por la libertad de Palestina. Sus palabras generaron abucheos y silbidos desde distintas bancas y derivaron en un tenso cruce con Lilia Lemoine, que comenzó a increparlo a los gritos. Antes de bajar del estrado, Del Caño le respondió: “¡Tomá!”.

Lemoine mantuvo los gritos incluso mientras juraba Myriam Bregman, quien la cruzó sin rodeos: “Que esta señora se calle la boca porque la verdad nos tiene re cansados”, en otro de los momentos más calientes de la ceremonia.

La intensa sesión dejó en claro que la nueva composición de la Cámara arrancó con fuertes tensiones desde el primer minuto. Entre cánticos cruzados, reclamos políticos y gestos desafiantes, el recinto vivió una jornada que anticipa un período legislativo atravesado por la confrontación y la disputa abierta entre bloques.