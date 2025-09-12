Con tres juegos en la región se completa la primera fecha de la fase Campeonato

Con tres partidos que sostendrán este viernes en distintos horarios se completará la primera fecha del Torneo Prefederal Zona Campeonato de Basquetbol 2025 que organizan en forma conjunta la Federación Neuquina y la Asociación Alto Valle, bajo la supervisión de la CAB (Confederación Argentina de Básquetbol). También esta noche se pondrá en marcha la categoría Ascenso, con un partido.

La fecha arrancó el miércoles, con la victoria en El Templo de Plottier de Centro Español, que superó 85 a 70 a Independiente. El dominio del “Torito” fue de punta a punta, sacando gran diferencia en el primer cuarto, y dominando las acciones a voluntad. Los parciales en la primera etapa fueron de 27-13 y 44-32. En el complemento el rojo intentó meterse en partido, achicando hasta 8 puntos la diferencia, pero en el cierre el elenco de Denegris mantuvo distancias con parciales de 15 iguales y 26-13. Emilio Santana el goleador del partido con 27 puntos, lo siguió Facundo Ramadori en Centro Español con 18, y Juan Peral con 11. En la visita, el pìvot que llegó como refuerzo, Joaquín Marcon fue el goleador con 23 puntos. Julián Fedele aportó 12.

El certamen tiene a ocho equipos (Independiente, Pacífico y El Biguá de Neuquén capital, Centro Español de Plottier, Pérfora de Plaza Huincul, Deportivo Roca y Del Progreso de General Roca y Atlético Regina de Villa Regina) en la categoría superior y siete en la categoría ascenso (Club Plottier, Petrolero Argentino de Plaza Huincul, Cinco Saltos, ADC (Asociación Deportiva Centenario), Club Cipolletti, Vista Alegre y Unión Alem Progresista de Allen).

Pérfora debutará ante Atlético Regina, los de Plaza Huincul son candidatos como en el 2024

Este viernes jugarán por la categoría principal, en el Malvinas Argentinas de Plaza Huincul, Pérfora será local de Atlético Regina desde las 21.30. A la misma hora en el microcentro neuquino, El Viejo Ramírez será escenario del partido entre Pacífico y Del Progreso. A las 22 se anuncia el juego entre Deportivo Roca y El Biguá en el Polideportivo Gímena Padín.

La divisional Ascenso arrancará esta noche, ya que jugarán a las 21.30, Club Plottier ante Club Cipolletti, dando apertura a la categoría. El sábado se completará la fecha con los partidos que jugarán, en el gimnasio Boris Luis Kocina de avenida Rivadavia en Cinco Saltos a partir de las 21, el Tricolor ante Vista Alegre. A la misma hora jugarán, en el gimnasio La Colonia, la Asociación Deportiva Centenario (ADC) frente a Unión Alem Progresista de Allen. Tendrá fecha libre, Petrolero Argentino de Plaza Huincul.