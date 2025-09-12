El neuquino Gabriel Arias cerró sus redes sociales en medio de las críticas

En los siete años que lleva en el club, el neuquino Gabriel Arias se transformó en un ícono de la historia reciente de Racing Club de Avellaneda. Levantó seis trofeos con la institución, fue fundamental en muchísimos partidos y, desde la salida de Leonardo Sigali, se transformó en el capitán del club. Sin embargo, su rendimiento en los últimos partidos no fue el mejor, motivo que despertó la crítica de varios hinchas de la Academia. Debido a los insultos que recibía tanto él como su familia en las redes sociales, decidió cerrar su cuenta de Instagram.

Los últimos partidos de Arias defendiendo el arco de Racing fueron malos, en cuanto a los números y a su actuación individual. Recibió 11 goles en cinco encuentros y en varios de ellos tuvo responsabilidad. En el partido de ida contra Peñarol de Montevideo por los octavos de final de la Copa Libertadores reaccionó tarde y no llegó a tapar a David Terans, quien anotó de cabeza el único tanto del partido.

En el campeonato argentino, tuvo responsabilidad en La Paternal en el primer tanto de Argentinos Juniors, se le escapó una pelota que parecía sencilla tras un leve contacto con Santiago Sosa y, al manotearla, se la dejó servida a Alan Lescano. Ante Unión de Santa Fe, en El Cilindro, salió mal a cortar un córner y la pelota le cayó servida a Marcelo Estigarribia para anotar el empate transitorio. Ya en el segundo tiempo, abandonó sin éxito su área para cortar un ataque de Agustín Colazo por el sector derecho y Augusto Solari anotó el tercero del Tatengue con el arco a su merced.

El neuquino atravesando un mal momento

Para colmo, en los últimos días se instaló una supuesta pelea con Gustavo Costas que habría comenzado cuando el entrenador decidió reemplazarlo ante Peñarol antes de unos hipotéticos penales, que al final no se dieron por el agónico gol de Franco Pardo. Aquella noche, el neuquino salió con visibles gestos de fastidio ya venía siendo la figura del equipo y se tenía confianza para la tanda más allá de que los números no lo avalan.

En con sus declaraciones ambos dejaron en claro que estaba todo bien. “Pelearme con Gustavo sería pelearme con Racing. Y nunca en mi vida haría eso", aclaró el chileno naturalizado.

El director técnico dejó atrás cualquier sospecha sobre una pelea. "Con Gabi tengo una relación que va más allá del técnico y jugador". Y aseveró, con respecto a lo sucedido ante el Carbonero: "Yo no lo haría ese cambio pero le pregunté a los entrenadores de arquero cómo haría para sacar para poner a otro y todos me dijeron que no le diga porque va a tener eso en la cabeza. Le pedí disculpas y le expliqué. Es el que más ganó, es un ejemplo. Tengo una relación bárbara con él".

Igualmente Costas es consciente de que Arias no está en su mejor nivel y cuando le preguntaron acerca de quién iba a ser el arquero titular en el clásico del próximo viernes ante San Lorenzo dejó la puerta abierta con un "vamos a ver".

A falta de poco más de 24 horas para el partido que se llevará a cabo en el Cilindro de Avellaneda desde las 19, Facundo Cambeses le estaría ganando la pulseada a su colega. Cabe aclarar que el ex-Banfield atajó durante algunos partidos en el Torneo Clausura y la Copa Argentina debido al desgarro que había sufrido Arias y lo hizo de buena manera. En el caso de tener un buen rendimiento frente al Ciclón, podría quedarse con el arco de cara a la serie de Copa Libertadores frente a Vélez, que comienza el próximo martes desde las 19 en el José Amalfitani.