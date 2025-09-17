Luego de acceder con comodidad al Final 8 de Copa Davis tras vencer a Países Bajos, Argentina se enfrentará a Alemania por los cuartos de final del torneo. El equipo nacional, conducido por Javier Frana, disputará la serie entre el 18 y el 23 de noviembre en Bologna, Italia.

El capitán argentino dio su visión del sorteo, remarcando que no tenía expectativas sobre el rival: "Con los años fui aprendiendo que lo que no se puede controlar y lo que no está a tu alcance y a tu manejo, es simplemente dejar que vaya para el lado que tenga que ir. Tocó Alemania y es donde nosotros vamos a poner el foco”, dijo, y subrayó la importancia de una nueva presencia en el Final 8: "Para el tenis argentino en general, la AAT (Asociación Argentina de Tenis), el equipo de Copa Davis y los jugadores, ser la única nación no europea en las finales de Copa Davis es una enorme satisfacción por lo logrado”, expresó.

Frana intentará liderar al equipo argentino a la final. (Foto: Reuters)

Por su parte, Alemania llega luego de un contundente triunfo 4-0 frente a Japón, a pesar de no contar con su máximo exponente, Alexander Zverev, número 3 del mundo y mejor raqueta del país, que no juega Copa Davis desde 2023. Los singles alemanes estarán a cargo de Jan Lennard-Struff (97º del ranking) y Yannick Hanfmann (134º), mientras que su mayor fortaleza está en el dobles, con la pareja formada por Tim Puetz y Kevin Krawietz, ubicados en los puestos 13 y 12 del mundo respectivamente.

En caso de superar a los germanos, a los que aventaja 7-3 en el historial, Argentina tendrá que enfrentar al ganador del cruce entre España y República Checa. Ambos países protagonizaron series muy disputadas: España remontó sin su estrella, Carlos Alcaraz, con una victoria decisiva de Pedro Martínez ante Holger Rune, mientras que República Checa venció a un potente equipo estadounidense con figuras como Ben Shelton, Taylor Fritz y Frances Tiafoe.