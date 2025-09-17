Luego de acceder con comodidad al Final 8 de Copa Davis tras vencer a Países Bajos, Argentina se enfrentará a Alemania por los cuartos de final del torneo. El equipo nacional, conducido por Javier Frana, disputará la serie entre el 18 y el 23 de noviembre en Bologna, Italia.
El capitán argentino dio su visión del sorteo, remarcando que no tenía expectativas sobre el rival: "Con los años fui aprendiendo que lo que no se puede controlar y lo que no está a tu alcance y a tu manejo, es simplemente dejar que vaya para el lado que tenga que ir. Tocó Alemania y es donde nosotros vamos a poner el foco”, dijo, y subrayó la importancia de una nueva presencia en el Final 8: "Para el tenis argentino en general, la AAT (Asociación Argentina de Tenis), el equipo de Copa Davis y los jugadores, ser la única nación no europea en las finales de Copa Davis es una enorme satisfacción por lo logrado”, expresó.
Por su parte, Alemania llega luego de un contundente triunfo 4-0 frente a Japón, a pesar de no contar con su máximo exponente, Alexander Zverev, número 3 del mundo y mejor raqueta del país, que no juega Copa Davis desde 2023. Los singles alemanes estarán a cargo de Jan Lennard-Struff (97º del ranking) y Yannick Hanfmann (134º), mientras que su mayor fortaleza está en el dobles, con la pareja formada por Tim Puetz y Kevin Krawietz, ubicados en los puestos 13 y 12 del mundo respectivamente.
En caso de superar a los germanos, a los que aventaja 7-3 en el historial, Argentina tendrá que enfrentar al ganador del cruce entre España y República Checa. Ambos países protagonizaron series muy disputadas: España remontó sin su estrella, Carlos Alcaraz, con una victoria decisiva de Pedro Martínez ante Holger Rune, mientras que República Checa venció a un potente equipo estadounidense con figuras como Ben Shelton, Taylor Fritz y Frances Tiafoe.