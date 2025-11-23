Este domingo se llevó a cabo la gran final de la Copa Davis 2025 e Italia no dio lugar a las dudas y se quedó por tercer año consecutivo con el certamen mundial de tenis al superar por 2 a 0 a España tras los triunfos de Matteo Berretini y Flavio Cobolli sobre Pablo Carreño Busta y Jaume Munar, respectivamente.

Sin las dos máximas figuras, los dos mejores tenistas del mundo, el español Carlos Alcaraz (N°1) y el italiano Jannik Sinner (2°), uno por lado, fueron los locales, con dos ex-Top 10 en el equipo, los que lograron pisar más fuerte en el SuperTennis Arena de Bolonia.

El primer turno fue para Matteo Berrettini (56°), quien no pasó mayores sobresaltos y en apenas poco más de una hora y cuarto de juego, se impuso 6-3 y 6-4 sobre Pablo Carreño Busta (89°). Más tarde salió a la cancha Flavio Cobolli (22°), que sufrió ante Jaume Munar (36°). El español se quedó con el primer set por 6-1 pero el italiano superó 7-6(5) y 7-5 en casi tres horas de juego.

Con este resultado, Italia alzó por tercer año consecutivo la Copa Davis y alzó el cuarto título en su historia.

Argentina, que fue eliminada en los cuartos de final por Alemania, enfrentará a Corea del Sur como visitante en la primera ronda de la fase clasificación de la edición 2026, en febrero.

Los cruces de la Copa Davis 2026

Chile-Serbia

Alemania-Perú

Dinamarca-Croacia

Ecuador-Australia

Noruega-Gran Bretaña

Bulgaria-Bélgica

Japón-Austria

India-Países Bajos

Corea Del Sur-Argentina

Hungría-Estados Unidos

República Checa-Suecia

Francia-Eslovaquia

Canadá-Brasil