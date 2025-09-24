Después de varias semanas de negociaciones tensas y versiones cruzadas sobre su futuro, la situación contractual Ian Subiabre con River todavía no se resolvió y no está asegurada su presencia con la Selección Argentina Sub-20. Con el conflicto aún sin resolver y el riesgo del atacante de 18 años de perderse el Mundial de la categoría, la Asociación del Fútbol Argentino debió interceder entre las partes para acercar posiciones y que el jugador, al menos, pueda viajar con los otros convocados por la Selección Argentina Sub-20 al Mundial de la categoría, que comienza en Chile dentro de tres días.

Desde que trascendieron estas diferencias a la hora de renovar, Subiabre no fue convocado para los últimos encuentros del Millonario ante Atlético Tucumán ni para el encuentro contra Palmeiras en Brasil, aunque el viernes se conocería formalmente la resolución. Si el extremo termina aceptando renovar, podrá sumarse sin problemas a la convocatoria de Argentina. No obstante, la AFA dio su aval a que si no hay renovación para más tardar el sábado, River está en su derecho de pedir que regrese, obligando al entrenador Diego Placente a convocar otro futbolista.

En cuanto a las negociaciones, la dirigencia del Millonario habría acercado posiciones con respecto al entorno de Subiabre en sus expectativas salariales del contrato ofrecido hasta fines de 2028. El tema es que la petición del club de Núñez es subirle la cláusula de rescisión de 30 millones a 100 millones de euros, algo que la representación del chubutense, dirigida por Claudio Caniggia, no aceptará sin una significativa mejoría económica. En la negociación estuvo mediando el presidente de la AFA, Claudio Tapia, y es llevada adelante por Enzo Francescoli del lado riverplatense.

El camino de Argentina en el Mundial Sub-20

De resolverse la situación del extremo oriundo de Comodoro Rivadavia, se confirmará su participación con la Selección Argentina Sub-20, que ya lo tuvo entre sus filas en el Sudamericano de principios de año. El elenco que dirige Placente integrará el grupo D del Mundial junto a Italia, Australia y Cuba. El torneo comenzará el 27 de septiembre y la final está programada para el 19 de octubre. Esto implicaría que River no contará con Subiabre hasta, al menos, la fecha 13 del Torneo Clausura cuando enfrente a Talleres.