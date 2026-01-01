Este jueves, alrededor de las 5:30 de la madrugada, se registró un enfrentamiento entre varias personas en la calle Belgrano, sector del Paseo del Canal, en pleno festejo de Año Nuevo. Según testigos, algunos de los involucrados se movilizaban en una camioneta de color gris, aunque los motivos del altercado aún son investigados por la policía.

Personal de la Comisaría 52 intervino en el lugar y, junto a efectivos de la Comisaría Quinta, realizó disparos disuasivos para calmar la situación en la zona, que se encontraba entre las más concurridas de la ciudad.

Según informó Centenario Digital, el conductor del vehículo fue demorado y el rodado secuestrado para una requisa posterior, con el objetivo de determinar si había armas o elementos que pudieran haber sido utilizados para amenazas durante el enfrentamiento.

El Paseo del Canal, habitual punto de encuentro para jóvenes durante las celebraciones, quedó nuevamente lleno de restos de bebidas alcohólicas, botellas, vasos plásticos, cigarrillos y elementos pirotécnicos.