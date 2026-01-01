La ciudad de Neuquén registró este fin de semana cuatro incidentes de tránsito durante operativos de control vial. Tres de ellos fueron atendidos por la Policía de Tránsito y uno por personal de Tránsito Municipal. Según informaron las autoridades, ninguno de los involucrados sufrió heridas de consideración, por lo que no se requirió traslado a centros de salud.

En paralelo, los operativos incluyeron la realización de pruebas de alcoholemia en distintos puntos de la ciudad. Entre los conductores controlados, se detectaron varios con niveles de alcohol por encima del permitido. El caso más extremo correspondió a un conductor que registró 1,64 gramos de alcohol por litro de sangre.

Las autoridades destacaron que estos controles buscan no solo sancionar infracciones, sino también concientizar sobre los riesgos de conducir bajo los efectos del alcohol. Recordaron que los operativos se mantendrán de forma regular, con especial énfasis durante fines de semana y momentos de alta circulación vehicular.