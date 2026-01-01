Río Negro recibió el nuevo año con la llegada de tres bebés en hospitales públicos. El primero fue Thiago, nacido en Viedma a las 02:50 con un peso de 3,980 kilos, su madre debió ser trasladada desde San Antonio Oeste. Minutos después, en Roca, nació Eithan Gael con 3,360 kilos, y ya en Bariloche, Mía llegó al mundo con 3,430 kilos.

El parto de Thiago fue por cesárea. Su mamá había sido derivada horas antes desde San Antonio Oeste, lo que convierte a esa localidad en el punto de origen del primer nacimiento rionegrino de 2026. La escena, cargada de emoción, mostró cómo el trabajo del personal hospitalario no conoce de feriados o noches festivas. Y cómo la red hospitalaria conecta pueblos y ciudades para que la vida siempre encuentre un lugar seguro.

Eithan Gael, la alegría de Roca

Apenas veinte minutos después, la emoción se trasladó a Roca. En el Hospital Francisco López Lima, a las 03:10, nació Eithan Gael. Su madre, Lorena Saldía, lo recibió con lágrimas de felicidad tras un parto natural. La madrugada festiva se transformó en un símbolo de compromiso: mientras la mayoría celebraba el Año Nuevo, los equipos de salud permanecían firmes en las guardias.

Mía, la primera en Bariloche

Ya con el amanecer asomando, el Hospital Ramón Carrillo de Bariloche sumó su propia historia. A las 06:43 nació Mía, su llegada completó la trilogía de nacimientos que marcaron el inicio del 2026 en la provincia, reforzando la idea de que la salud pública es protagonista incluso en los momentos de fiesta.