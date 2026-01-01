Durante los festejos de Año Nuevo, las autoridades de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires intensificaron los controles de alcoholemia y registraron situaciones inesperadas y riesgosas al volante. En total, se realizaron más de cinco mil controles, con 38 conductores a quienes se les retuvo la licencia, marcando una disminución en la tasa de positivos respecto a años anteriores.

Un video difundido por las autoridades mostró algunas de las reacciones más llamativas de los automovilistas al ser consultados sobre su estado. En un caso, un joven afirmó que le faltaba un pulmón tras una operación realizada en abril, buscando justificar su capacidad reducida para conducir. A pesar de sus explicaciones, el test arrojó un resultado positivo de 0,62 g/l de alcohol en sangre y fue obligado a descender del vehículo.

En otro control, una mujer admitió haber tomado alcohol durante los brindis y circulaba con su hija pequeña a bordo. El test reveló 0,97 g/l de alcohol en sangre. El agente le recordó los riesgos de conducir en esas condiciones, especialmente con un menor dentro del auto, y la conductora solo respondió que su hija se había lastimado el brazo durante la cena.

Por último, otro automovilista se mostró completamente honesto y nervioso antes del test, admitiendo que había consumido alcohol. El resultado dio 1,75 g/l, confirmando la gravedad de la situación.

Las autoridades recordaron que conducir bajo los efectos del alcohol no solo pone en riesgo al propio conductor, sino también a terceros, y destacaron la importancia de los controles para prevenir accidentes durante las celebraciones.