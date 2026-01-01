Neuquén despidió el 2025 con una señal política y productiva clara hacia el corazón energético del país. En la última jornada del año, el gobernador Rolando Figueroa se hizo eco en sus redes sociales de una noticia clave para el futuro de Vaca Muerta: la aprobación por parte del Gobierno provincial del ingreso de una nueva petrolera internacional al área Los Toldos II Oeste, en la Cuenca Neuquina.

En su posteo el mandatario provincial escribió: "ESTAMOS GENERANDO CONFIANZA EN AMÉRICA LATINA Y EL RESTO DEL MUNDO Tenemos una roca de primer nivel y, como nos lo propusimos, estamos construyendo confianza con otros países, a partir de reglas claras y previsibilidad. Gracias a Vaca Muerta retomamos las exportaciones a Chile, avanzamos en Uruguay y Brasil, y estamos haciendo una fuerte apuesta por el GNL. Eso también se refleja en la llegada de las principales empresas del sector que hoy operan en Permian, en Estados Unidos".

El mandatario compartió y destacó un posteo del presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, quien informó sobre la decisión oficial que habilita la incorporación de la compañía extranjera en una de las áreas estratégicas para el desarrollo no convencional. El gesto no fue casual: el mensaje buscó cerrar el año reafirmando el rumbo energético de la provincia y su rol central en la agenda nacional.La medida fue oficializada a través de un decreto que avala la Adenda II al Contrato de Unión Transitoria del área, suscripta entre Gas y Petróleo del Neuquén, Pluspetrol Cuenca Neuquina S.R.L. y Continental Resources Argentina.

Con esta modificación contractual, Continental Resources Argentina asumirá la totalidad de los derechos y obligaciones correspondientes al porcentaje de participación cedido por Pluspetrol, pasando a integrar la Unión Transitoria con una participación del 90% del área.

Por su parte, Gas y Petróleo del Neuquén conservará el 10% restante, manteniendo la participación del Estado provincial dentro del esquema societario del bloque, en línea con la política de resguardo de los intereses públicos en los desarrollos estratégicos.

Desde el Ejecutivo neuquino señalaron que la aprobación apunta a fortalecer el desarrollo de Vaca Muerta, atraer inversiones internacionales y consolidar el perfil productivo y exportador del sector hidrocarburífero. Los Toldos II Oeste es considerada un área clave dentro del mapa de expansión del shale oil y shale gas, con alto potencial productivo.

Impacto positivo

En su mensaje, Horacio Marín remarcó la importancia de la decisión provincial y el impacto positivo que tendrá en la actividad, tanto en términos de inversión como de generación de empleo y aumento de la producción. La autorización neuquina se enmarca en una estrategia de largo plazo para potenciar la competitividad de la cuenca y garantizar previsibilidad a los proyectos energéticos.

El respaldo público de Figueroa al anuncio de YPF también refuerza la sintonía entre la Provincia y los principales actores del sector, en un contexto en el que Neuquén busca consolidarse como motor energético del país y ampliar su capacidad exportadora.

Con este anuncio, el Gobierno neuquino cerró el 2025 ratificando una de sus prioridades centrales: seguir impulsando Vaca Muerta como pilar del desarrollo económico provincial, con reglas claras, apertura a capitales internacionales y una fuerte presencia del Estado en las decisiones estratégicas