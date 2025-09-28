En el encuentro más esperado de la fecha 10, Racing recibe a Independiente en una nueva edición del clásico de Avellaneda. El elenco de Gustavo Costas llega entonado por haber logrado la clasificación a semifinales de Copa Libertadores, mientras que el Rojo llega sumido en una crisis futbolística y estrenará a Gustavo Quinteros como DT, con la difícil misión de sacarlo del fondo de la tabla. El encuentro es transmitido por ESPN Premium y TNT Sports Premium. Por ahora, es igualdad sin goles.

Racing tuvo el gol en la primera

En la que fue literalmente la acción inicial del juego, la Academia estuvo a punto de ponerse en ventaja. Un centro desde la izquierda de Gabriel Rojas fue interceptado a medias por Rodrigo Rey y le quedó a Tomás Conechny, que tomó el rebote pero le dio mordido, posibilitando que Kevin Lomónaco la salve en la línea con lo justo. En el rebote, Agustín Almendra la elevó por encima del travesaño.

Independiente y un chance clarísima

El Rojo tuvo su oportunidad para ponerse en ventaja, pero falló por duplicado en la misma ocasión. Tras un centro de Matías Abaldo, el despeje de la defensa le quedó a Santiago Montiel, que remató pifiado y la pelota le quedó a Ignacio Pussetto, que tampoco pudo darle de pleno y permitió la salvada de Franco Pardo sobre la línea de gol.

El recibimiento de la gente para Racing

Con un despliegue importante de bengalas y a puro grito de aliento, el público de la Academia que colmó el Cilindro de Avellaneda dio el recibimiento a su equipo, que llega a este duelo con Independiente luego de meterse en semifinales de Copa Libertadores el pasado martes.

Formaciones

Racing: Facundo Cambeses; Gastón Martirena, Franco Pardo, Nazareno Colombo, Gabriel Rojas; Bruno Zuculini, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Duván Vergara, Adrián Martínez y Tomás Conechny. DT: Gustavo Costas.

Independiente: Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Nicolás Freire, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Ignacio Pussetto, Matías Abaldo. DT: Gustavo Quinteros.

Árbitro: Nicolás Ramírez

VAR: Héctor Paletta

Estadio: Juan Domingo Perón

Así llegan al clásico

Si bien en el torneo local ambo no tiene un buen andar, la realidad de Racing es totalmente diferente en relación a su clásico rival. La Academia está entre los cuatro mejores de América luego de eliminar a Vélez en los cuartos de Final, y ahora buscará recuperar terreno en el Clausura. Para esta presentación, Costas pondrá lo mejor que tiene, aunque cuenta con las bajas de Juan Nardoni y Matías Zaracho, que se pierden el duelo por lesión.

En la vereda del frente el panorama es diferente: último en el grupo B, y aún sin ganar en la actual competencia. En la semana asumió Gustavo Quinteros como DT, quien expresó “Buscaremos devolverle la confianza a los jugadores”. Para el 11 inicial, se destaca que Gabriel Avalos estaría entre los 11, luego de recuperarse de una lesión que lo tuvo en dudas. Mantendría a Rey en el arco, Lomónaco en el defensa, Marcone en el medio y Montiel acompañaría en el ataque.