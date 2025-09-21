Independiente no pudo imponerse en el clásico ante San Lorenzo y terminó empatando 1-1 en el Libertadores de América, en un duelo correspondiente a la novena fecha del Torneo Clausura. El tanto de Facundo Gulli abrió el marcador para el Ciclón a los 37 minutos del primer tiempo, mientras que Nicolás Tripichio marcó en contra para el empate parcial. Sin embargo, el resultado no calmó los ánimos de la hinchada del Rojo, que explotó contra su propio plantel.

“Jugadores, la c… de su madre, a ver si ponen huevo, que no juegan con nadie”, cantaron los simpatizantes al recibir el gol de San Lorenzo. La intensidad aumentó con otro cántico cargado de reproches: “La camiseta del Rojo se tiene que transpirar. Y si no, no se la pongan, váyanse y no roben más”. A los gritos se sumaron silbidos que despidieron al equipo al final de la primera etapa.

No es la primera vez que se vive un clima así en Avellaneda. El sábado pasado, tras la derrota 1-0 frente a Banfield, la hinchada también mostró su enojo, lo que precipitó la salida de Julio Vaccari como entrenador. Ahora, Gustavo Quinteros observa desde la tribuna con la difícil tarea de levantar un plantel que acumula 11 encuentros sin ganar, incluyendo las eliminaciones ante Belgrano por Copa Argentina y Universidad de Chile por la Sudamericana.

El Rojo cierra la Zona B con apenas cuatro puntos en ocho partidos y atraviesa un presente oscuro. El último triunfo data del 29 de junio contra Gimnasia de Mendoza por Copa Argentina, hace casi tres meses. Quinteros tendrá su primera prueba el próximo domingo en el clásico ante Racing, un partido que podría marcar el inicio de la recuperación o profundizar la crisis de un equipo que no encuentra el camino.