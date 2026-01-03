Dos hombres de 37 y 43 años fueron detenidos en Mendoza en el marco de una causa federal por discriminación, apología del odio y amenazas. Están acusados de difundir mensajes antisemitas, promover la ideología neonazi y realizar amenazas de muerte contra el presidente Javier Milei.

La investigación se originó a partir de publicaciones en redes sociales con consignas de violencia extrema y expresiones discriminatorias contra la comunidad judía. Entre los mensajes detectados figuraban frases como “a las ratas se las deben envenenar” y amenazas directas al mandatario nacional.

Rastreo en redes y Ley de Actos Discriminatorios

El expediente se inició en octubre, luego de un informe de inteligencia criminal que alertó sobre posibles infracciones a la Ley 23.592 de Actos Discriminatorios. A partir de ese material, intervino la Justicia Federal, que ordenó profundizar las tareas para identificar a los responsables.

Análisis OSINT

Las pesquisas incluyeron el análisis de redes sociales mediante técnicas de inteligencia de fuentes abiertas (OSINT). Ese trabajo permitió vincular los perfiles investigados con dos hombres domiciliados en Guaymallén y Godoy Cruz, en la provincia de Mendoza.

Con las pruebas reunidas, el juzgado interviniente autorizó allanamientos simultáneos en ambos domicilios.

Allanamientos y secuestro de armas

Los procedimientos se realizaron en una vivienda de Villanueva, Guaymallén, y en un departamento del barrio Paulo VI, en Godoy Cruz. En ambos lugares fueron detenidos los sospechosos, de nacionalidad argentina.

Elementos incautados

Durante los allanamientos, las fuerzas federales secuestraron:

Dos armas de fuego (calibres 9 mm y .22 ).

Municiones de distintos calibres y un cargador.

Teléfonos celulares y documentación de interés.

Elementos con simbología de extrema derecha, como un paño con el águila imperial, una cruz celta y otros objetos asociados a la ideología nazi.

A disposición de la Justicia

Tras los operativos, los detenidos fueron trasladados a la sede local de la Policía Federal Argentina, donde quedaron a disposición del Ministerio Público Fiscal y del Juzgado Federal N° 1 de Mendoza, que continúa con la investigación.

Las armas secuestradas fueron derivadas a la órbita judicial provincial, mientras avanza el análisis del material digital incautado, considerado clave para determinar el alcance de las amenazas y eventuales responsabilidades penales adicionales.