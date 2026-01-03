Elisa Carrió denuncia operativo judicial contra Matías Yofe en Pilar

La líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, denunció este viernes la puesta en marcha de “un operativo judicial-policial mafioso” contra la casa de su dirigente Matías Yofe, el principal denunciante de la mansión de Pilar atribuida al Tesorero de la AFA (Asociación del Fútbol Argentino), Pablo Toviggino.

Lo hizo al hacerse presente en un operativo en la casa de Yofe en Pilar ordenado por el fiscal German Camafreitas por una falsa denuncia de extorsión contra Yofe. Por su parte, medios periodísticos capitalinos hablaron con Yofe, quien se encuentra en Mar del Plata con dos de sus hijos, y denunció una "persecución política aberrante apoyada por un sector de la Justicia".

Yofe contó que efectivos de la Policía Bonaerense llegaron este mediodía a su casa y le pidieron a su esposa poder entrar para hacer una requisa. La mujer pidió que esperen a que llegaron los abogados. Entonces, "a los gritos, la amenazaron con esposarla y sacarla a nuestra beba de 4 meses".

En un comunicado, Carrió, abogada, con patrocinio letrado de la doctora Albana Zoppolo, ambas abogadas defensoras del Matías Yofe y su esposa, denunciante contra el ex ministro de transporte Jorge D´Onofrio tanto en el juzgado federal de Campaña, ante la fiscalía del Fiscal Alberto Garganta de la Plata. El temor de Carrió es, además, que de los celulares y la computadora secuestrados se extraigan datos de las denuncias que hizo Yofe sobre la AFA y luego se filtren.

Matías Yofe denunciante en la causa AFA

Por el cual Matias Yofe “tiene custodia por amenaza de muerte en su contra y la muerte dudosa del perro" al que tiraron destripado frente a su casa. Además, hay un prefecto que custodia el barrio por esa situación de intimidación en la que vive hace unos meses. La custodia se la puso el juez Marcelo Aguinsky. Sin embargo, “ la policía de la provincia y prefectura naval argentina está actualmente allanando la casa de Yofe con violencia institucional” y en forma ilegal porque no se presentó “el jefe del operativo policial y están reteniendo indebidamente a su esposa y a su hija de 4 meses, desde hace más de 1 hora”.

Carrió, presente en el lugar dijo que los policías no mostraron “órdenes de allanamiento en un claro acto de violencia institucional y de género que no tiene precedentes”. La denuncia por el allanamiento “tendría que ver con D´Onofrio, ser cosa risible que el sr fiscal a todas luces debería entender porque está procesado en todas las causas, que tienen que ver con los bolsos de dinero que estaría involucrado Massa y todo está denunciado ante el fiscal Garganta”.

“Por lo que vengo a denunciar una falsa denuncia y violencia a la familia de Yofe, que al momento el sr fiscal no me contesta, que el encargado del allanamiento no se hace presente, y hay 2 personas privadas de la libertad lo que viola tratados internacionales de Derechos Humanos, tratado contra toda violación de derechos de la mujer, tratados de derecho del niños, con prevención en la la Constitución Nacional en el art 75 inc 22 de la Constitución", agregó Carrió.

“Por lo que exijo se permita la salida de la esposa de Yofe y su bebe y se haga presente la figura del fiscal y del jefe del operativo. Con copia al fiscal general del juzgado de campaña”, finalizó Carrió.

La causa se abrió por una denuncia de un chofer de D'nofrio que afirmó haber sido "amenazado" meses atrás por Yofe y otra personal para que declare como testigo en la causa por negocios con las fotos multas. El fiscal del caso tras el allanamiento secuestró dos celulares y una computadora y trataría de solo extraer datos de los días en que se concretaron las supuestas amenazas y no el resto del contenido de los dispositivos, señalaron a Clarín fuentes judiciales.

En noviembre pasado, el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, procesó a D'Onofrio, ex ministro de Transporte bonaerense, por presunto lavado de activos de origen ilícito. Además, el magistrado ordenó un embargo por 350 millones de pesos, en base a una denuncia impulsada por Yofe y Carrio.

El procesado Jorge D'Onofrio, ex ministro de Transporte bonaerense, por presunto lavado de activos de origen ilícito.

La medida incluyó a Facundo Asensio, ex director de Fiscalización y Control de la Dirección Provincial de Verificación Técnica Vehicular, con un embargo de 300 millones de pesos. Ambos continuarán en libertad y mantienen la inhibición general de bienes dispuesta en marzo de 2025.

La denominada "megacausa" derivada de maniobras en el cobro de fotomultas que tiene como principal apuntado al dirigente massista ex ministro de Axel Kicillof mantiene dos expedientes paralelos que investigan delitos diferentes en tribunales distintos. Una, en el fuero federal por lavado de activos y otra por asociacion ilícita y otros delitos en los Tribunales penales de La Plata.

La investigación se inició el 5 de septiembre de 2024, luego de una denuncia que señalaba a D'Onofrio y a la concejal de Pilar, Claudia Pombo, de liderar una estructura criminal destinada a sustraer fondos de las multas de tránsito y la VTV en la provincia de Buenos Aires. Los fondos se habrían invertido en bienes muebles e inmuebles mediante prestanombres o interpuestas personas.