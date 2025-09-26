Racing conoce a su próximo rival en las semifinales de la Copa Libertadores de América y será nada menos que el Flamengo de Brasil que eliminó a Estudiantes en La Plata por penales 4 a 2 y terminó de armar las llaves decisivas.

El otro mano a mano será entre ecuatorianos y brasileños, ya que la Liga de Quito se sacó de encima a San Pablo en el Morumbí y ahora irá por el Palmeiras, verdugo de River en los cuartos de final. Los duelos se pondrán en marcha el 21 o el 22 de octubre, lo definirá la Conmebol en los próximos días.

Los dirigidos por Gustavo Costas tendrán la chance de jugar los 90 minutos decisivos ante su gente y apenas terminado el partido en Uno, los jugadores de Flamengo lo reconocieron. “Jugar en Avellaneda no va a ser fácil, pero nosotros tenemos la chance de abrir en el Maracaná, donde buscaremos sacar una ventaja”, expresó Agustín Rossi, héroe de la noche en la capital de Buenos Aires.

En la misma sintonía, el uruguayo Giorgian de Arrascaeta destacó: “Tienen a un entrenador que los tiene muy motivados y esa energía baja al campo de juego. No va a ser fácil, pero iremos con nuestro equipo a buscar la final”.

Las redes sociales del club de Río de Janeiro rápidamente dieron a conocer una estadística negativa ante el equipo argentino en duelos de ida y vuelta en este siglo. Flamengo eliminó anoche a Estudiantes, lo hizo también con Vélez en 2022, Defensa y Justicia en 2021 y River en el 2019. Sin embargo, no pudo con la Academia en el 2020.

Logística

Habrá tiempo suficiente para planificar la logística del lado de Racing, algo que también incluye a su público que pretenda viajar para el primer partido.

Conocidos los antecedentes en las canchas del vecino país por la represión policial, buscarán coordinar las condiciones para evitar incidentes.

Ambos estadios deberán recibir a un puñado de seguidores visitantes, lo que también motivará un operativo especial en la Argentina para la revancha.

Flamengo se concentrará mientras tanto en el certamen de su país que lo tiene como líder, mientras que la Academia afrontará el clásico ante Independiente y debe seguir sumando para clasificar a los playoffs el Clausura. Además, el próximo jueves, Racing tendrá la eliminatoria con River por la Copa Argentina.