Una camioneta quedó totalmente destruida tras incendiarse durante la tarde de este viernes en la intersección de avenida Siete Lagos y Del Maitén, en la localidad de Villa La Angostura, en el predio de la iglesia adventista.

El alerta fue recibido a las 16.46, momento en que se activó el protocolo de emergencia y se desplazó al lugar la primera dotación de Bomberos Voluntarios. Al arribar, el personal constató que el rodado se encontraba comprometido principalmente en su sector delantero, con una propagación activa del fuego.

De inmediato se iniciaron las maniobras de sofocación y enfriamiento, logrando dominar las llamas y evitar su avance hacia el cerco perimetral y construcciones cercanas. La intervención permitió circunscribir el siniestro exclusivamente al vehículo afectado.

En el operativo trabajaron además efectivos de la Comisaría 28, profesionales del Hospital Dr. Oscar Arraiz y brigadistas especializados en incendios forestales, quienes colaboraron con el aseguramiento del área y las tareas preventivas posteriores.

Las autoridades confirmaron que no se registraron heridos. El vehículo sufrió daños totales, quedando completamente inutilizado.

Las causas que originaron el incendio no fueron informadas de manera oficial y serán establecidas a partir de las pericias correspondientes, que se realizarán una vez finalizadas las tareas técnicas sobre la unidad siniestrada.