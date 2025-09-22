Gustavo Quinteros asumió en Independiente: “Confianza, trabajo y tiempo para dar vuelta la historia”

Gustavo Quinteros fue presentado oficialmente como nuevo entrenador de Independiente, reemplazando a Julio César Vaccari. “Necesitamos confianza, trabajo y tiempo”, aseguró el director técnico en su primera aparición ante los medios, en un club que atraviesa una racha de 11 partidos sin victorias.

El ex jugador mundialista con Bolivia en 1994 debutará el próximo domingo en el clásico ante Racing en el estadio Presidente Perón. Quinteros destacó que su enfoque estará en recuperar la confianza de los jugadores y consolidar su idea de juego: “El plantel tiene características que se adaptan a la metodología que me ha dado resultados. Hay que trabajar la parte anímica para que puedan rendir al máximo”.

Sobre el clásico de Avellaneda, el nuevo DT explicó: “No pensé en el primer partido, sino en la capacidad de pelear títulos y lograr objetivos importantes. Para los jugadores, este partido puede ser una gran oportunidad para revertir la situación adversa”.

Quinteros también adelantó que dialogará con su predecesor Vaccari para conocer su experiencia con el plantel y enfatizó que su meta inmediata es “darlo todo para que Independiente vuelva a estar entre los primeros puestos y consiga objetivos, pensando en clasificaciones y en la próxima temporada”.