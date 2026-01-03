River emprendió viaje a San Martín de los Andes en vuelo chárter después de cumplir el doble turno de viernes en el predio de Ezeiza y se estima que arribe a la provincia de Neuquén cerca de la medianoche con una lista de 33 futbolistas de la que no es parte el juvenil Juan Cruz Meza, hermano de Maximiliano quien sí está incluido en la citación.

Marcelo Gallardo publicó a último momento los nombres que entrenarán en la Cordillera por espacio de una semana, entre los que está el arquero cipoleño Ezequiel Centurión, más allá que la salida de Jeremías Ledesema todavía no se ha concretado. Ambos, más Franco Armani y el juvenil Santiago Beltrán componen el cuarteto debajo de los tres palos.

Paulo Díaz, el marcador central chileno que se negó a salir en este mercado de pases, también estará en Neuquén para buscar la mejor forma física, lo mismo que Germán Pezzella, intentando dejar atrás la grave lesión sufrida durante la última Liga Profesional.

La nómina de los 33 convocados por Marcelo Gallardo a la pretemporada de River en San Martín de los Andes 2026.

Los hinchas que lo esperan en la ciudad lacustre podrán ver a las máximas figuras arriba del micro, entre ellas el crédito local Marcos Acuña y las promesas juveniles Santiago Lencina, Ian Subriabe y Agustín Ruberto. Franco Jaroszewicz, Agustín Obregón, Ulises Giménez, Facundo González, Thiago Acosta y Leonel Jaime son los otros juveniles presentes.

Para el lunes

En el arranque de la próxima semana se estaría sumando otro de los refuerzos Millonarios, el lateral uruguayo Matías Viña, muy cerca de concretar su salida del Flamengo de Brasil.

Además, La Banda ya sumó a los mediocampistas Aníbal Moreno (proveniente de Palmeiras) y Fausto Vera (Atlético Mineiro).

Aníbal Moreno, una de las grandes apuestas en el mercado de pases 2026 de River.

Gonzalo Montiel, Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Sebastián Boselli, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo, Juan Fernando Quintero, Matías Galarza, Facundo Colidio, Maximiliano Salas y Sebastián Driussi terminar de conformar la riquísima plantilla.

Maxi Salas quiere completar una muy buena pretemporada para demostrar mucho más con la camiseta de River.

A la espera

De vacaciones en la zona, los turistas adelantaron que no importará el horario y los hinchas del Millonario presentes marcará en el pasillo Monumental del aeropuerto al hotel de concentración. La presencia de River se ha convertido en una de las grandes atracciones del verano 2026 en San Martín de los Andes.

Según la planificación, luego de esta estadía en la Patagonia, River concluirá su preparación en Uruguay, ya sin algunas de las caras que viajaron a Neuquén y con la suma de un par de refuerzos más.