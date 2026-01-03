Los dos pescadores que fueron asesinados en la provincia de Santa Fe lograron ser identificados y se confirmó que eran familiares entre sí. El hecho ocurrió el 1 de enero cuando los hombres aparecieron fusilados dentro de una lancha que estaba la deriva en el río Coronda.

En las últimas horas, las autoridades a cargo de la investigación dieron a conocer que las dos víctimas fueron identificadas como José Oscar Cabrera y Félix Martín Cabrera, a la vez que señalaron que eran primos.

Otros datos que se dieron a conocer es que eran pescadores y tenían domicilio fijado en Alto Verde, a tan solo 30 kilómetros de donde se encontraron los cuerpos, indicó la información aportada por el medio La Capital.

El fiscal Carlos Lacuadra ordenó las autopsias de ambas víctimas y, aunque no se descarta ninguna hipótesis, la principal sería que los asesinatos estuvieron ligados a un enfrentamiento por cuatrerismo en la zona de islas.

De acuerdo a las primeras actuaciones, ambos hombres presentaban múltiples impactos de arma de fuego compatibles con un fusilamiento y los cartuchos de plomo encontrados en la escena sugieren un ataque a corta distancia.

El caso se inició cuando vecinos del lugar llamaron al 911 por la presencia de la lancha sin rumbo alguno y con dos personas a bordo que no se movían, sumado a un animal muerto.