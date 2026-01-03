La Fiscalía de Homicidios de Neuquén abrió una investigación para esclarecer la muerte de una niña de 4 años ocurrida este jueves 1° de enero en la localidad de Centenario. La menor había ingresado al Hospital Natalio Burd con un cuadro de fiebre y malestar general y falleció horas después.

Tras el deceso, se produjeron momentos de tensión y disturbios protagonizados por familiares en el centro de salud, por lo que debió intervenir personal de la Comisaría 52. La situación derivó en actuaciones judiciales para resguardar el lugar y avanzar con las medidas de rigor.

Qué arrojó la autopsia inicial

Recién durante la noche, un fiscal se presentó en el hospital y ordenó el traslado del cuerpo a la morgue judicial para la realización de la autopsia. El examen forense inicial no arrojó indicios de una muerte violenta, lo que permitió descartar la intervención directa de terceros o del entorno familiar.

Estudios complementarios en curso

Ante la falta de una causa concluyente, la Justicia dispuso la realización de estudios anatomopatológicos y análisis complementarios. Estas pericias buscarán determinar si existieron patologías previas, infecciones u otros factores médicos que hayan provocado el fallecimiento.

En paralelo, se trabaja con personal del Hospital Natalio Burd para reconstruir el recorrido clínico de la menor: síntomas presentados, evaluaciones realizadas y tratamientos indicados. También se confirmó la intervención de la Defensoría de los Derechos del Niño, Niña y Adolescente.

Desde el ámbito judicial indicaron que la causa se encuentra en etapa inicial y que los resultados pendientes serán determinantes para definir los próximos pasos de la investigación.

Disturbios y reclamos en el hospital

Durante gran parte del jueves, familiares de la niña permanecieron en el hospital reclamando respuestas. De acuerdo a lo informado, el cuerpo no había sido retirado en tiempo oportuno por personal de la morgue judicial, lo que generó malestar y episodios de violencia. Ante ese escenario, solicitaron la intervención del Ministerio Público Fiscal para que se adopten medidas urgentes.