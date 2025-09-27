En un clásico electrizante, el “Aleti” goleó al Real Madrid en el Riyadh Air Metropolitano por 5-2. Julián Álvarez estivo encendido marcando por duplicado en el elenco del “Cholo” Simeone, que recupera terreno en el inicio de La Liga.

Para el Real Madrid fue el fin de su invicto tras un inicio de competencia que lo tiene como líder con 18 puntos, pero con apenas dos unidades del Barcelona, que si le gana a la Real Sociedad el domingo, le arrebata la cima. El elenco del “Cholo Simeone” quedó con 12 puntos.

A los 13´ Giuliano Simeone tiró un gran centro al borde del área chica donde Le Normand ganó en las alturas y puso el 1-0. El Real lo dio vuelta, primero a los 25´ Apareció Mbappe ingresando al área y con un disparo cruzado puso el 1-1. Diez más tarde Guler culminó una buena jugada y puso el 2-1.

Antes del descanso, nuevamente un centro al corazón del área, esta vez Sorloth le ganó a todos y mandó todo al descanso 2-2.

En el complemento comenzó el show de Julián Álvarez, quien en la primera etapa había tenido una pelota en el palo. Primero a los 51´cambió un penal por gol y el 3-2.

Doce más tarde llegó la joya del encuentro, cuando ejecutó un tiro libre preciso y exquisito al ángulo para estampar el 4-2, dejando estéril la estirada del arquero.

La goleada se cerró a los 93´, Griezmann recibió un gran pase de Varela y el atacante no perdonó con un toque suave y cruzado.

En el Real Madrid vio minutos Franco Mastantuono, quien ejecutó un tiro libre que pasó cerca del ángulo.