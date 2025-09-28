En una nueva jornada con goles argentinos en el fútbol europeo, los protagonistas fueron Emiliano Buendía y Matías Soulé, que se anotaron en el marcador en las victorias de Aston Villa y Roma respectivamente. Los Villanos, con el retorno de Dibu Martínez entre los tres palos, dieron vuelta el marcador y vencieron 3-1 a Fulham, su primera victoria en Premier League. Por su parte, la Loba le ganó 2-0 a Hellas Verona y es uno de los tres líderes de la Serie A.

Un Aston Villa que llegaba en un mal momento consiguió tres puntos muy valiosos con sus dos argentinos en cancha. Mientras que Martínez sí arrancó el encuentro, Buendía ingresó al inicio del segundo tiempo con el duelo 1-1 y dejó su huella: asistió en el 2-1 a John McGinn y estableció el tercero de su equipo apenas con apenas seis minutos en cancha. Gracias a esa ráfaga de goles, los Villanos sumaron de a tres por primera vez en la Premier.

Soulé marcó y sigue su buen presente

Luego de dar la asistencia del 1-0 ante Lazio en el clásico romano la semana anterior, el atacante argentino se anotó en la victoria 2-0 de Roma ante Hellas Verona. De esta manera, la Loba es uno de los tres punteros de la Serie A, aprovechando la caída de Napoli ante Milan (estos dos, con 12, son los otros dos líderes de la liga).

El conjunto que conduce Gianpiero Gasperini se puso muy rápido en ventaja gracias al tanto del ucraniano Artem Dovbyk a los siete minutos de juego. Fue a diez minutos del final cuando Soulé selló la victoria del elenco capitalino al capturar un pase de Manu Koné que rebotó en el camino y le quedó justa para, con una definición de zurda, decretar el definitivo 2-0.