Lo que debía ser una noche de brindis, música y festejos para recibir el Año Nuevo se transformó en una escena de horror en el corazón de los Alpes suizos. En la madrugada de este 1° de enero, un incendio devastador se desató en el bar lounge Le Constellation, ubicado en el centro del exclusivo complejo de esquí de Crans-Montana, y dejó un saldo trágico que aún se intenta dimensionar.

Eran alrededor de la 1:30 de la madrugada cuando el fuego comenzó a propagarse dentro del local, que en ese momento albergaba a unas 100 personas, según confirmó la policía del cantón de Valais. El bar, uno de los puntos de encuentro más concurridos del après-ski, se encuentra a pocos metros de la estación inferior del teleférico y tiene capacidad para varios cientos de clientes entre su interior y la terraza.

En cuestión de minutos, el incendio envolvió el lugar. Testigos relataron una situación de caos, con humo denso, gritos y una estampida desesperada en busca de salidas. Algunos describieron el momento como una explosión, percepción que luego fue respaldada por las autoridades.

“El fuego hizo que el aire dentro del local se incendiara de forma súbita”, explicó Stephane Ganzer, miembro del Consejo de Estado de Valais y exbombero, durante una conferencia de prensa. “A medida que se desarrolló, provocó una explosión de gran alcance”, agregó, dando cuenta de la violencia con la que se propagaron las llamas.

Los equipos de emergencia llegaron rápidamente al lugar, pero el escenario era crítico. Bomberos, ambulancias y fuerzas de seguridad trabajaron durante horas para controlar el fuego, evacuar heridos y asegurar la zona, que permanece acordonada. Incluso se estableció una zona de exclusión aérea sobre Crans-Montana para facilitar las tareas de rescate e investigación.

El número exacto de víctimas fatales todavía no fue confirmado oficialmente. Las autoridades suizas señalaron que es “demasiado pronto” para brindar una cifra definitiva, aunque reconocieron que se presume la muerte de decenas de personas, de distintas nacionalidades. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Italia informó que, según datos preliminares de la policía suiza, al menos 40 personas habrían fallecido, muchas de ellas con quemaduras tan graves que impidieron una identificación inmediata.

Además, se contabilizan alrededor de 100 heridos, varios de ellos en estado crítico, que fueron trasladados a hospitales de la región.

Aunque la investigación se encuentra en una etapa inicial, la policía descartó que se trate de un atentado terrorista y confirmó que el hecho es investigado como un incendio. El Consejo de Estado de Valais declaró el estado de emergencia, mientras peritos intentan reconstruir cómo se inició el fuego y por qué se propagó con tanta rapidez.

“El evento que debía ser un momento de celebración y unión se transformó en una pesadilla”, expresó el presidente del Consejo de Estado, Mathias Reynard. Sus palabras resumieron el impacto de una tragedia que sacudió a una comunidad pequeña y habitualmente asociada al lujo, el turismo y la tranquilidad.

Crans-Montana, con apenas unos 15.000 habitantes, recibe cerca de tres millones de visitantes al año y es uno de los centros de esquí más prestigiosos de Suiza. Famoso por sus vistas alpinas, su gastronomía y su animada vida nocturna, el complejo quedó ahora marcado por una de las peores tragedias de su historia reciente.

En las horas posteriores al incendio, flores y velas comenzaron a aparecer frente al bar destruido. Un gesto silencioso en medio del dolor, mientras Suiza y el mundo intentan entender qué pasó en una noche que jamás debió terminar así.



