La final masculina del US Open 2025 tenía mucho más que un título en juego y una vez más Carlos Alcaraz venció a Jannik Sinner, se consagró campeón y se transformó en el nuevo número 1 del mundo. En el estadio Arthur Ashe de Nueva York, el español impuso su gran presente tenístico y le arrebató al italiano el trofeo y la cima del ranking ATP con un incontestable triunfo por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4.

Esta fue la tercera ocasión seguida que Charly y el Zorro se disputan un título de Grand Slam. Tras la victoria del murciano en Roland Garros, y el éxito del italiano en Wimbledon, Alcaraz rompe la paridad en el último trofeo grande de 2025 para, además, ponerse 5-1 en el historial en finales entre ambos. Este Abierto de Estados Unidos significa el séptimo título para el español e interrumpe el reinado de Sinner, que llevaba 65 semanas como número 1 del mundo.

Alcaraz y Sinner, una rivalidad marcada en este 2025. Otra vez, la final quedó en manos del murciano.

El encuentro se disputó ante una multitud expectante y que cuenta con la presencia de destacadas figuras del espectáculo y el deporte, incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Es por este motivo que la seguridad fue reforzada y la final empezó 40 minutos más tarde de lo estipulado. Entre las celebridades que asistieron se encontraban Bruce Springsteen, Danny DeVito y Stephen Curry, entre otros.