Tras una semana de ausencia por cuestiones de salud, Miguel Ángel Russo se reincorporará a los entrenamientos de Boca luego de cumplir con unos exámenes de control en el Instituto Fleni. Se espera que el entrenador de 69 años de edad se sume a la práctica vespertina del Xeneize una vez finalice con esos análisis de rutina.

El técnico fue diagnosticado con una infección urinaria hace una semana y permaneció internado por prescripción médica hasta que, luego de recibir el alta, transitó el fin de semana en su domicilio. En el arranque de la semana, Russo volverá a la clínica porteña para cumplir con algunos exámenes y se prevé que tendrá el alta para presentarse en el predio del Xeneize en Ezeiza, luego del día libre que gozó el plantel.

Tras su problema de saluda, Russo comenzará la semana retornando a dirigir las prácticas.

La preocupación por la salud del entrenador no es una novedad, sin embargo las repercusiones sobre la misma aumentaron desde el último encuentro ante Aldosivi, donde se lo vio debilitado. Durante su internación, su hijo Ignacio, delantero de Tigre, y su ayudante de campo, Claudio Úbeda, pasarón por la clínica a visitarlo. Fue justamente el AC quien comandó las prácticas durante el parate de Russo en sus obligaciones laborales.

Aún con varios ausentes debido a las convocatorias para diferentes seleccionados, entre ellos Leandro Paredes que se encuentra abocado a las obligaciones de las Argentina, el martes visitante de Ecuador en la ciudad de Guayaquil, Boca reanudará el trabajo pensando en el próximo compromiso.

Un partido especial para Russo

La próxima presentación del equipo será nada menos que visitando a Rosario Central en Gigante de Arroyito. El técnico es un ídolo de la parcialidad Canalla por lo que se espera un entorno muy emotivo para él, con el condimiento de la presencia de Ángel Di María, con quien el técnico mantiene una buena relación e incluso estuvo en contacto para concretar su vuelta al conjunto rosarino durante su último paso en ese club como DT.