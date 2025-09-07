Jugada casi la totalidad de la fecha 30, la Primera Nacional 2025 se encamina a su definición y resultados importantes en ambas zonas, con victorias de los equipos candidatos a la final por el primer ascenso y suerte dispar entre los equipos que corren de atrás buscando asegurarse un lugar en el Reducido. Con el calendario apretado, cada punto empieza a valer doble en la pelea por el llegar a Primera División.

En la Zona A hubo una victoria fundamental de Deportivo Madryn, el líder, que superó 1-0 a Los Andes gracias al gol de Diego Martínez al inicio del complemento. El conjunto patagónico continúa como puntero con 53 puntos y se sostiene pese a la presión que le puso Atlanta, que ayer se impuso también por la mínima ante Güemes con un tanto de Federico Bisanz.

En la Zona B, Gimnasia de Mendoza derrotó 1-0 a Gimnasia de Jujuy y le arrebató la punta. El Lobo mendocino se hizo fuerte en el estadio Víctor Legrotaglie y, con un gol agónico de Imanol González, logró tres puntos fundamentales que lo posicionan en la cima del grupo un punto por encima de sus rivales de hoy y le dan una luz de ventaja con el objetivo de llegar a la gran final por el primer ascenso.

Con la fase regular compuesta por 34 fechas, restan apenas cuatro jornadas para definir la clasificación. Los campeones de cada zona se enfrentarán en una final por el primer ascenso, mientras que los ubicados entre el 2° y el 8° lugar de cada grupo, más el perdedor del duelo decisivo por la primera plaza en Primera División, disputarán el reducido por el segundo boleto a la máxima categoría del fútbol argentino.