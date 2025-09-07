El festejo de Cristina Kirchner por la victoria y el mensaje a Milei

La ex presidenta Cristina Kirchner le pidió hoy al mandatario Javier Milei que “salga de la burbuja”, al manifestarse por el triunfo del peronismo en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.

“Salí de la burbuja, hermano”, dijo desde sus redes sociales y enumeró las causas del triunfo peronista, al vincular la economía con los escándalos de corrupción: “Banalizar y vandalizar el ‘Nunca Más’ no es gratis”, añadió.

Asimismo, se refirió el escándalo sobre las presuntas coimas que cobraría la hermana del Presidente y secretaria de Presidencia, Karina Milei, en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), al manifestar que “señalar a los discapacitados, mientras tu hermana cobra el 3% de coima de sus medicamentos, es letal”.

También festejó la derrota adjudicándola a la economía, al señalar que “mejor ni te cuento cómo está el resto (de los que todavía tienen laburo)… endeudados por comida, alquileres, expensas o medicamentos, y encima con las tarjetas reventadas”.

“Dejá de echarnos la culpa, que si mañana un rayo nos partiera al medio a todos los kirchneristas te van a seguir faltando dólares y sobrando endeudamiento”, concluyó.

La alianza peronista Fuerza Patria se impuso hoy por más de 13 puntos sobre La Libertad Avanza (LLA) en las elecciones legislativas de la provincia de Buenos Aires.