Aryna Sabalenka se consagró campeona en el US Open por segunda vez en su carrera deportiva, luego de superar en la final del 2025 a Amanda Anisimova por 6-3 y 7-6 (7-3) en poco más de 90 minutos de juego.

De esta manera, la tenista bielorrusa se afianza en lo más alto del ranking WTA y sumó su cuarto título grande en su trayectoria deportiva. El primer set fue partido hasta el 3-3, momento en que la campeona quebró y tomó la ventaja determinante.

Con el aliento del público, la local se prendió en la batalla durante el segundo set, pero la líder del ranking se terminó imponiendo. Así, la representante europea se convirtió en la primera tenista en ser campeona en años consecutivos en la imponente Nueva York durante la última década.

Además, la de hoy fue la tercera final seguida para la bielorrusa en este mismo Gran Slam, ya que en el 2023 había animado el último juego ante Coco Gauff y perdió. Para Anisimova fue un duro golpe, ya que también había caído en la final de Wimbledon este mismo año.

Domingo de caballeros

Este domingo, Carlos Alcaraz y Janik Sinner animarán la gran final de los caballeros a partir de las 15 de la Argentina y televisado por la señal Espn.

El español y el italiano son un clásico de las grandes definiciones en los últimos tiempos, los grandes monarcas del tenis mundial en la actualidad. Durante el 2025 ya jugaron el mano a mano decisivo en Roland Garros y Wimbledon, todo un clásico moderno que promete muchas emociones y muchas horas de tenis.