Domingo 07 de Septiembre, Neuquén, Argentina
"hay que aceptar el resultado"

Milei tras la derrota: “El modelo no se va a modificar, se va a redoblar"

El presidente reconoció la derrota por más de 10 puntos contra el peronismo.

Por Redacción

Domingo, 07 de septiembre de 2025 a las 22:26
El presidente Javier Milei reconoció esta noche la derrota electoral en la provincia de Buenos Aires por más de 13 puntos contra el peronismo.

“En el plano político hemos tenido una clara derrota, hay que aceptar el resultado”, dijo Milei en el inicio de su discurso en el búnker de La Libertad Avanza (LLA) en La Plata.

Por otra parte, afirmó que “el rumbo por el cual hemos sido elegidos en 2023 no se va a modificar, sino que se va a redoblar".

“Vamos a seguir manteniendo nuestra posición en el mundo, vamos a continuar en el lado del bien y no se retrocede ni un milímetro en la política de Gobierno”, añadió desde el búnker de La Libertad Avanza (LLA) en La Plata.

Afirmó que “no estamos dispuestos a entregar un modelo que sacó a millones de personas de la pobreza. En definitiva, si hemos cometido errores en lo político los vamos a internalizar, a procesar y modificar las acciones”, señaló Milei.

Y finalizó: “Vamos a ser cada día mejor para tener un mejor resultado en octubre”.

 

 

