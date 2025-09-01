A los 38 años, Novak Djokovic continúa ampliando su leyenda en el tenis mundial. El serbio logró clasificarse para los cuartos de final del US Open tras vencer al alemán Jan-Lennard Struff por 6-3, 6-3 y 6-2 para, de esta manera, convertirse en el tenista más veterano en estar entre los ocho mejores de los cuatro Grand Slam en una misma temporada, superando el registro previo de Roger Federer.

El partido no estuvo exento de dificultades físicas para un Nole que solicitó la asistencia del fisioterapeuta debido a molestias en el cuello, el hombro y uno de sus brazos. el brazo. Pese a esas molestias, Djokovic impuso su jerarquía frente al alemán ubicado 144° en el ranking, que venía de dar la sorpresa eliminando en tercera ronda a Francis Tiafoe (17°) en sets corridos. Tras la victoria, Djokovic bromeó en la entrevista de pista con ESPN: "Estamos viejos, pero estamos ahí. Luchando por otra victoria en el estadio más grande del mundo. Tengo mucha felicidad de estar jugando así", expresó el tenista más ganador de todos los tiempos.

El récord de Federer

Hasta este torneo, Djokovic y el suizo compartían el récord de haber alcanzado cuartos de final en los cuatro torneos Grand Slam en ocho temporadas diferentes. Nole lo había hecho previamente en 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2021 y 2023. El suizo, por su parte, logró la misma hazaña de forma ininterrumpida entre 2005 y 2012, Con su victoria en Flushing Meadows en 2025, el serbio, se convierte en el único tenista de la historia en sumar nueve años con esta consistencia en los "grandes".

El próximo rival de Djokovic será el local Taylor Fritz, actual número 4 del mundo y finalista del US Open en la edición pasada. El norteamericano venció recientemente al checo Tomas Machac por 6-4, 6-3 y 6-3. Con 24 títulos de Grand Slam en su palmarés y 100 trofeos ATP, Nole sigue en la búsqueda de ampliar su récord en los torneos grandes y romper una sequía que lo tiene buscando su vigésimoquinto "grande" desde hace dos años.