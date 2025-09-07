Por segunda vez en su carrera, Carlos Alcaraz se consagró campeón del US Open, sumando así su sexto título de Grand Slam. El español se impuso en cuatro sets ante Jannik Sinner por 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4, alcanzando su segundo torneo grande de 2025 que le permitió además recuperar la cima del ranking ATP. Además, el Abierto de Estados Unidos generó otros movimientos dentro del escalafón, con un ascenso de Novak Djokovic como la novedad más destacada.

Con este triunfo, Alcaraz cortó una racha de casi dos años sin ocupar el primer puesto del ranking ATP, posición que cedió el 10 de septiembre de 2023. Sinner dejó la cima después de 65 semanas en ella, en junio de 2024. Por su parte, Djokovic, que fue semifinalista del US Open y cayó ante Charly, escaló tres puestos y ahora se ubica cuarto.

El título en Flushing Meadows llega en un momento fantástico del español, que este año totaliza 7 títulos, suma 61 victorias y apenas 6 derrotas (46-2 desde abril). En este torneo, Sinner fue el único que pudo arrebatarle un set a lo largo del campeonato, pero no le alcanzó para retener la corona del US Open, algo que no puede darse desde el pentacampeonato de Roger Federer entre 2004 y 2008. También amplió a 10 triunfos y 5 derrotas su marca personal sobre el italiano.

Con look renovado, Alcaraz volvió a liderar el ranking ATP tras más de 2 años.

Así quedó el ranking ATP tras la final del US Open

1. Carlos Alcaraz (España): 10.840 puntos

2. Jannik Sinner (Italia): 10.780 puntos

3. Alexander Zverev (Alemania): 5.930 puntos

4. Novak Djokovic (Serbia): 4.830 puntos

5. Taylor Fritz (Estados Unidos): 4.675 puntos

6. Ben Shelton (Estados Unidos): 4.280 puntos

7. Jack Draper (Gran Bretaña): 3.690 puntos

8. Álex de Miñaur (Australia): 3.545 puntos

9. Lorenzo Musetti (Italia): 3.505 puntos

10. Karen Khachanov (Rusia): 3.280 puntos

Tras el cierre de esta edición del US Open, el calendario ATP tendrá un receso antes de continuar con dos torneos: el ATP 250 de Chengdu y el de Hangzhou, que comenzarán el 17 de septiembre. Además, se disputará la segunda ronda de la Copa Davis y la tradicional Laver Cup, que enfrenta a los mejores tenistas de Europa contra los del Resto del Mundo.