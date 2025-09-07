A más de una semana del duelo con River, la continuidad de Abel Ferreira sigue en duda

A más de una semana de los cuartos de final de la Copa Libertadores ante River, Palmeiras atraviesa un clima de incertidumbre. Abel Ferreira, entrenador del conjunto Verdao, permanece en Portugal por motivos personales, mientras medios confiables señalan que podría recibir ofertas desde Europa y Asia.

El portugués se convirtió en uno de los entrenadores más exitosos en la historia del club marcando una era desde su llegada en 2020. En total son siete títulos nacionales y tres continentales, incluyendo dos conquistas de Copa Libertadores. Sin embargo, la segunda mitad del 2025 se complicó tras la eliminación en octavos de final del Mundial de Clubes ante el Chelsea, lo que generó tensiones internas en la institución paulista.

Mientras el equipo continúa entrenándose sin su conductor, los hinchas y dirigentes cuestionan tanto el rendimiento del equipo como la efectividad de los refuerzos, inversión que, según la presidenta Leila Pereira, rondó los 100 millones de dólares. Las críticas aumentaron luego de los comentarios de Ferreira sobre la necesidad de incorporar un delantero, lo que generó roces con la mandataria.

El contrato del luso con el Verdao finaliza en diciembre de este año. Aunque la dirigencia tiene la intención de extender el vínculo hasta 2027, el entrenador aún no ha dado una respuesta definitiva. Mientras tanto, los rumores rumores de interés por parte de clubes de Medio Oriente y Europa se intensificaron. En la prensa brasileña ya se menciona a Artur Jorge, otro portugués, ganador de la última Libertadores con Botafogo, como posible reemplazante.