Centro Español e Independiente ponen en marcha del Prefederal 2025

Con el cotejo que sostendrán este miércoles a las 21.30 Centro Español e Independiente en El Templo de Plottier se pondrá en marcha el torneo Prefederal Zona Campeonato de Basquetbol 2025 que organizan en forma conjunta la Federación Neuquina y la Asociación Alto Valle, bajo la supervisión de la CAB (Confederación Argentina de Básquetbol).

El encuentro entre El Torito y el Rojo se adelantó a pedido del elenco que oficiará de local, debido a que la entidad "Gallega" jugará este fin de semana en Viedma uno de los cuadrangulares de la Liga Federal Formativa categoría U21 masculina. Debido a que varios jugadores integran el plantel superior de la institución se pidió el cambio de fecha, que fue aceptada por el rival.

De esta manera se pondrá en marcha este certamen que tiene a ocho equipos (Independiente, Pacífico y El Biguá de Neuquén capital, Centro Español de Plottier, Pérfora de Plaza Huincul, Deportivo Roca y Del Progreso de General Roca y Atlético Regina de Villa Regina) en la categoría superior y siete en la categoría ascenso (Club Plottier, Petrolero Argentino de Plaza Huincul, Cinco Saltos, ADC (Asociación Deportiva Centenario), Club Cipolletti, Vista Alegre y Unión Alem Progresista de Allen).

El viernes 12 van a jugar por la categoría principal, en el Malvinas Argentinas de Plaza Huincul, Pérfora será local de Atlético Regina desde las 21.30. A la misma hora en el microcentro neuquino, El Viejo Ramírez será escenario del partido entre Pacífico y Del Progreso. A las 22 se anuncia el juego entre Deportivo Roca y El Biguá en el Polideportivo Gímena Padín.

Por la divisional Ascenso jugarán el viernes 12 a las 21.30, Club Plottier ante Club Cipolletti, el sábado 13 lo harán en el Boris Luis Kocina de avenida Rivadavia en Cinco Saltos a partir de las 21, se medirán el Tricolor ante Vista Alegre. A la misma hora jugarán, en el gimnasio La Colonia, la Asociación Deportiva Centenario (ADC) frente a Unión Alem Progresista de Allen.

El clásico en el Ruca Che

Independiente y Pacífico se verán las caras en el estadio Ruca Che y será por los puntos, el domingo 14 de septiembre, en el marco de la segunda fecha del torneo Pre Federal de básquet. Resta confirmar el horario, pero ya hay acuerdo y de esta manera el gigante del barrio San Lorenzo volverá a tener un partido oficial, del calendario nacional, después de casi tres años.

El estadio, que el 29 de agosto pasado se cumplieron 30 años de su apertura con la realización del Preolímpico 1995, fue remodelado y la obra más importante pasó por el cambio del piso. Ya se llevaron a cabo dos recitales en los que se utilizó una nueva cobertura, pero ahora será el tiempo de utilizar el parquet, como ocurrió en sus comienzos. ólo restan acomodar los tableros, pero el acuerdo es un hecho y se espera una fiesta del básquet.

La última vez que hubo basquet profesional en el estadio donde dio sus primeros pasos la Generación Dorada en el año 2001 fue en diciembre de 2022, cuando se realizó en Súper 4 de la Liga Nacional femenina en su máxima categoría, con la participación de las locales de Pacífico, Obras Sanitarias, Quimsa de Santiago del Estero y Montmartre de Catamarca.