Confirmaron día y horario de la última fecha del Torneo Federal A

El Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) determinó este martes en horas de la mañana, que la última fecha de las dos zonas de la Fase Campeonato y los dos grupos de la Reválida del Torneo Federal A 2025, se jugará el domingo 14 a las 15.

Salvo algunos partidos que involucren a equipos ya clasificados o eliminados, que pueden jugar fuera del día y horario estipulados, el resto de los clubes que intentan clasificar para meterse entre los cuatros equipos que jugarán por el primer ascenso a la Primera Nacional 2026, los que buscan el quinto puesto en algunos de los Nonagonales para acceder a la Copa Argentina del año venidero, los que en la Reválida pretenden zafar de perder la categoría y aquellos que buscan un lugar para meterse en la tercera fase del certamen y continuar en los play off.

Deportivo Rincón jugará un partido clave en el césped sintético del predio de Ciudad Deportiva en Rincón de los Sauces ante los pampeanos de Costa Brava de General Pico. Los del norte neuquino deben ganar y esperar que Atenas de Río Cuarto no gane en su visita a Argentino de Monte Maíz en el sudeste de Córdoba, en choque de equipos de aquella provincia. Si esos dos resultados se llegarán a dar, habrá clasificado entre los cuatro primeros y accederá a una plaza para la Copa Argentina del 2026, donde un triunfo los catapultará a ese certamen, sea el resultado que haya en el otro partido.

Rincón cayó en Bahía Blanca por 1 a 0 ante Villa Mitre, pero tiene una vida más

En tanto, Cipolletti también aspira a llegar a la Copa Argentina 2026, ya sin posibilidades para estar entre los cuatro primeros de la zona. El albinegro recibirá y deberá ganarle a Olimpo de Bahía Blanca y esperar que los neuquinos se impongan a los pampeanos y que Atenas no sume en Monte Maíz.

En el tema de la Reválida cuatro equipos pugnan por quedarse en la categoría, son Ramón Santamarina de Tandil, Germinal de Rawson, Sol de Mayo de Viedma y Sportivo Estudiantes de San Luis, con posibilidades empate entre dos y hasta tres equipos, lo que determinaría partidos de desempates para saber quién mantiene la categoría.