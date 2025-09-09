Los deportistas neuquinos que están en los Juegos de Alto Rendimiento

La delegación de Neuquén estrenó hoy su participación en los primeros Juegos Deportivos de Alto Rendimiento (Jadar) que se disputarán simultáneamente en Rosario, Santa Fe y Rafaela.
Este martes a las 19 se realizará el acto inaugural en el predio ferial del Parque Independencia en Rosario, a metros del estadio de Newells Old Boys, El Coloso Marcelo Bielsa, donde se concentra gran parte del programa.
Neuquén competirá en 18 disciplinas, 16 de deportes convencionales y dos del deporte adaptado, del total de 55 que contempla el programa.
La delegación competirá en atletismo, bádminton, beach handball, golf, judo, levantamiento de pesas, patinaje, rugby, squash, taekwondo, tenis, tenis de mesa, tiro con arco, beach voley, canotaje y ciclismo. Estas dos últimas disciplinas tendrán su actividad en Santa Fe y Rafaela, respectivamente. En deportes adaptados, los neuquinos competirán en atletismo y levantamiento de pesas.
La delegación provincial
Atletismo: Giuliana Baigorria, Mia Cuadro y Agustina Salazar.
Bádminton: Ian Acosta, Francesco Cappí, Tomás García y Máximo Rettig.
Beach handball femenino: Gisella Bonomi, Brenda Carrera, Catalina Cassolini, Estefanía Cativiela, Delfina Gratti, Juana Medina, Abril Pacheco, Zoe Raiman, Mariana Raimondo y Yamila Uichaques.
Beach handball masculino: Lucas Coronel, Juan Bautista Dirr, Juan Gallardo, Samuel Islas, Joaquín Medina, Nicolás Millet, Santiago Olguín, Javier Oller, Roberto Panero y Ramiro Scorcione.
Beach Voley: Fausto Inostroza y Leonel Pintos.
Canotaje: Julián Corsich, Joaquín Fernández, Gabriel Freccero, Agustín Jadull, Mateo Pradines y Mariano Turner.
Ciclismo pista: Abril Garzón.
Golf: Nicolás Cabanillas.
Judo: Luca Di Pascuale y Santiago López.
Levantamiento de pesas: Benjamín Turner.
Para atletismo: Lautaro Aguilar y Martín González.
Para levantamiento de pesas: Sofía Aguirre Quintulén e Isaac Llancaqueo.
Patinaje de velocidad: Josefina Reyes Petrelli, Marianella Salomón, Lucas Almeira, Caetano Martorella, Joaquín Matamala y David Toro Espejo.
Rugby 7: Samanta Bender, Pamela Esquivel, Agostina Giomatti, Daniza Gutiérrez, Ayelén Guzmán, Alexia Herrera, Candela Juan, Luciana Montaña, María Nieva, María Perea, Guadalupe Santana y Florencia Toledo.
Squash: Diego Albistro.
Taekwondo: Naira Zaccara, Santiago Mazzanti, Lucas Méndez y José Luis Acuña.
Tenis: Agustina Di Lucente y Agustina Zurita.
Tenis de mesa: Giuliano Gorri.
Tiro con arco: Wanda Arca, Oriana González Vargas y Esteban Silva.