Como está el Torneo Regional Federal Amateur en todo el país

Desde hace un par de semanas, desde antes de finalizar el 2024, las versiones se multiplicaron y no dejaron de cesar, en torno a que los ganadores de cada zona del Torneo Regional Federal Amateur 2024/2025 ascenderían en forma directa al Torneo Federal A de este año. Por ahora, no hay nada confirmado, ni tampoco se han negado las versiones.

Las ochos zonas jugaron en distintas instancias este pasado fin de semana, que tuvo algunos cotejos confirmados entre jueves y viernes, ya que hubo varias protestas que dirimió el Tribunal de Penas del Consejo Federal de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

En la Región Sur Zona de la Patagonia, la Comisión de Actividades Infantiles (CAI) de Comodoro Rivadavia y La Amistad de Cipolletti accedieron a la final. Los chubutenses se impusieron por penales (5 a 4) a Boxing de Río Gallegos, tras igualar 1 a 1 en el tiempo reglamentario. Ayer domingo, La Amistad superó como local a Estudiantes Unidos de San Carlos de Bariloche por 4 a 1 en el cotejo de vuelta de una de las semifinales y se quedó con el cruce por un global de 5 a 1. El fin de semana venidero, comenzará a disputarse la final que arrancará en Cipolletti.

Como en 2021/2022 La Amistad de Cipolletti será protagonista de la final de la Zona Sur Patagonia

En tanto, por la Región Pampeana Sur, quedaron definidos los finalistas. En General Pico, Costa Brava, uno de los candidatos al ascenso, superó por 4 a 0 a Sporting de Punta Alta con goles de Alex Sosa, Ramiro Fredes, Maximiliano Palacios y Lautaro Ibarra, para llevarse la serie en el global por 8 a 3. En tanto, en Olavarría en choque de equipos de la ciudad, Racing y Ferro Carril Sud igualaron 0 a 0, clasificó este último por haberse impuesto en la ida por 1 a 0.

Costa Brava de General Pico está en semifinales

En la Región Pampeana Norte se jugaron los partidos de ida de las semifinales el fin de semana. En San Nicolás hubo victoria visitante, ya que Gimnasia de Chivilcoy derrotó a Regatas por 2 a 1, con tantos de Brian Peralta y Facundo Centurión, pudo ampliar el resultado, pero, Marcos Salvaggio estrelló su penal en el travesaño. Juan Cruz Varas marcó el único gol del local. En el otro cotejo del grupo, finalizo igualado, Defensores de Salto y Rivadavia de Lincoln terminaron 1 a 1, Manuel Villegas marcó para los salteños y Francisco Borda para la visita.

Por la Zona Norte, Deportivo Graneros de Tucumán accedió a la final al superar por penales a Mercado San Miguel de Salta por 4 a 3, en el tiempo reglamentario ganaron los salteños por 2 a 1, Jesús Calderón y Rodrigo Lucero marcaron para el ganador, mientras que para los que después accedieron a la final el tanto lo señaló Carlos López a cinco del final, que les permitió llegar a los tiros desde los 12 pasos. En la jujeña Palpalá, hubo sorpresa, los salteños de Sportivo Pocitos de Salvador Mazza se llevaron la serie ante Altos Hornos Zapla en el global por 4 a 2, cayeron de visitantes por 2 a 1, pero el 3 a 0 de la ida, inclinó la serie.

Las tres finales que se comenzarán a jugar el fin de semana

En los partidos de ida de semifinales de la Litoral Sur, en el choque de santafesinos, Sportivo Ben Hur de Rafaela le ganó como local a Atlético Carcaraña por 2 a 0. Y en duelo de entrerrianos, como visitante Juventud Unida de Gualeguaychú superó a San Jorge de Villa Elisa por 1 a 0.

Juventud Unida de Gualeguaychú se impuso de visitante

Mientras que en el Grupo Litoral Norte partidos de ida, Primero de Mayo de Formosa goleó de local a Atlético Villa Alvear de Resistencia por 4 a 0 y dio un paso trascendente para llegar a la final. En el otro cotejo Resistencia Central de la capital de Chaco y Bartolomé Mitre de Posadas (Misiones) igualaron 1 a 1.

Por la Zona Cuyo, Sportivo Desamparados de San Juan dirigido por el chubutense ex director técnico de Independiente y Maronese de Neuquén capital, Luis Ignacio Múrua, que asumió hace tres partidos y lo llevó a instancias definitorias, derrotó como local en el barrio de Puyuta por 4 a 2 al otro equipo de la capital sanjuanina Unión Villa Krause. En el sur de Mendoza, Huracán de San Rafael que tiene como técnico al ex entrenador de Alianza de Cutral Co y Deportivo San Patricio del Chañar, Abel Moralejo, cayó de local en duele de sureños por 1 a 0 ante Pacífico de General Alvear. Luis "Pity" Múrua asumió hace un par de semanas en Desamparados y llevó al elenco "Víbora" a semifinales

Finalmente, en la Región Centro, otro equipo de La Banda, Santiago del Estero, Central Argentino le gano como local 1 a 0 a San Lorenzo de Alem de Catamarca y en el otro encuentro de la zona, Acción Juvenil de General Deheza de la Liga de Rio Cuarto derrotó como visitante 2 a 1 en Córdoba capital a General Paz Juniors.

Hasta el momento, los ganadores de cada zona, jugarán las finales por los cuatro ascensos estipulados antes de arrancar el torneo el domingo 9 de febrero. Pese a las versiones que circulan, en torno a la posibilidad de ocho ascensos, los ganadores de cada grupo, desde el Consejo Federal no hay ninguna información oficial.