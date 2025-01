Santiago Rostan: sorteó una moto y vendió choripanes para correr el Dakar 2025

En la madrugada argentina, el piloto neuquino Juan Santiago Rostan, cumplimentó con uno de los objetivos que se planteó junto a su equipo que encabeza su padre, el finalizar por segundo año consecutivo el Rally Dakar 2025, considerada LA competencia más difícil del automovilismo mundial.

Pero siempre hay un lado B, una historia que pocos conocen, que no se difunde o no trasciende. El oriundo de Neuquén corrió en motos y debutó en 2024 en la carrera más dura del mundo, cuando fue 39º. Este año intentó terminar en el top 25, algo que no pudo conseguir, que a priori era su objetivo de máxima y compitió con una KTM 450 atendida por el equipo XRaid Experience.

Santiago Rostan con su padre.

Hamburguesas y choripanes para correr el Rally Dakar

Comentó tiempo atrás que "fui al Desafío Ruta 40 de 2023 en Argentina. Gané en motos y eso me dio la invitación (no tuvo que pagar la inscripción) para correr el Dakar de 2024, pero igual hice un esfuerzo económico inmenso”. Y agregó que "para este año el tema se encaminó porque se sumaron sponsors, pero sobre la hora el tema se complicó y estuve a punto de no poder correr. Hice el sorteo de mi moto y el Motocross Club Neuquén me cedió la cantina en la última fecha del Campeonato Argentino de Motocross, donde vendimos choripanes y hamburguesas para poder recaudar.”, agregó.

Identificación con la Guerra de Malvinas

Pese a que nació en 1995, trece años después del conflicto bélico con Inglaterra por las islas, siempre quiso indagar sobre el tema. Generó un vínculo con dos veteranos del conflicto armado y en su segunda participación en el Rally Dakar decidió homenajearlos con una bandera que tuvo dibujada las islas en el medio. Para poder hacerlo debió pedir permiso a la organización de la carrera.

“No tengo ningún familiar que haya ido a Malvinas. La verdad que es algo que me nació y siento que hay que representar de la mejor manera a la Argentina", dijo sobre la bandera que exhibió.

De su gesto con la bandera explica que “muchos me preguntan, pero no tengo ningún familiar que haya ido a Malvinas. La verdad que es algo que me nació y siento que hay que representar de la mejor manera a la Argentina. Soy neuquino y estoy en la Patagonia que es la zona que más cerca está de las islas. En mi ciudad hay un museo y un monumento muy lindo a los excombatientes. Vivo cerca de ahí, lo veo todos los días y la verdad que es algo que a mí me llamó mucho la atención”.

Recuerda que “siempre tuve un vecino que era excombatiente y le teníamos mucho respeto. En su momento, cuando se tiraban fuegos artificiales, su familia nos pedía que no lo hagamos porque a él le repercutía mucho en su momento y es algo que me generó mucho respeto y así. Gracias a eso tuve un amigo que estuvo en Malvinas y por eso me traje su bandera para poder representarlo y para mí es algo muy patriota para un argentino, más allá de cualquier pensamiento”.

Aunque aclara que ”me costó mucho pedir permiso a la organización, porque acá hay que pensar que las banderas con estas connotaciones no las podemos mostrar mucho. Pero como fue algo con mucho respeto no tuve problemas”.

Santiago Rostan completó su segundo Rally Dakar y terminó otra vez, y mejoró los resultados. Esta clase de pilotos que se dedican a otra actividad tienen un mérito mayor por el esfuerzo realizado en todo el año para poder recorrer 16 mil kilómetros para llegar a Arabia Saudita y animarse a la carrera más dura del planeta.

Con la tranquilidad del deber cumplido, seguramente en las próximas horas retornará a Neuquén y conociéndolo, seguramente ya estará pensando en la edición 2026. Habrá tiempo, ahora es cuestión del disfrute.