El neuquino Rostan completó su segundo Rally Dakar consecutivo

Por segundo año consecutivo el neuquino Juan Santiago Rostan logró el objetivo primario que se había planteado antes de encarar la participación en la competencia más complicada del mundo, el Rally Dakar 2025, que era de finalizar la misma, tal como sucedió en el 2024.

A bordo de su moto KTM y con el número 49 en su máquina y dorsal, el piloto regional completo todas las etapas de este Dakar 2025 y cerró la competición con un meritorio 30° puesto en Rally2 y 40° en general de Motos.

Cierre brillante y sabiendo que se cumplió con el objetivo

uD83DuDD35??uD83DuDD35SANTIAGO ROSTAN #Dakar2025



Segunda medalla consecutiva para el neuquino, un nuevo objetivo cumplido

Así festejaba con su equipo



Felicitaciones pic.twitter.com/TYEC7RX8aS — Corazondef1 (@Corazondef1) January 17, 2025

Rostan en Redes Sociales

En su cuenta de Instagram, al finalizar la carrera el neuquino posteó "Gracias papá y mamá por estar siempre. Gracias abuelos por acompañarme desde el cielo y @celina.goni por escribirme todos los días. Gracias hermanos por llamarme después de cada etapa. Gracias tíos, tías y primos por rezar para que termine cada stage. Gracias @floordimeglio por la constante motivación"

Y luego agregó "Gracias amigos por estar pendiente minuto a minuto de cómo me iba en este Dakar. Gracias a mi psicóloga, nutricionista, profes que me ayudaron a estar bien física y mentalmente para terminar este desafío. GRACIAS @ivansanjuan2 y @xraidsexperience, sin ustedes sería imposible ser finisher este 2025."

Y finalmente comentó que "No me quiero olvidar de los seguidores, que me escribieron durante más de 20 días deseándome lo mejor minuto a minuto. GRACIAS".

Los Rostan, padre e hijo en el momento de la entrega de la medalla por completar la prueba





Sanders logró su primera victoria en Motos

Con la KTM, el australiano ganó la competencia en Arabia Saudí; Luciano Benavides, su compañero, clasificó cuarto. En su quinta participación del Rally Dakar, el australiano Daniel Sanders pudo recibir en el podio de Shubaytah el Touareg con el que se premia el triunfo y que logró por primera vez, a bordo de una KTM, con la cual se impuso en cinco etapas en esta edición de Arabia Saudí con una labor destacada en las trece jornadas de carrera, Sus escoltas fueron el español Tosha Schareina y el francés Adrien Van Beveren.

Con esta victoria, la firma austríaca consolidó su liderazgo en el Dakar sumando veinte en el historial de Motos desde 2001, y demostrando una superioridad en esta 47ª edición dominando en 9 etapas (Sanders 5, Luciano Benavides y Michael Docherty con dos cada uno), en tanto Honda consiguió tres y Sherco una.

El salteño Luciano Benavides, compañero de Sanders, se afianzó en el ritmo y pudo prevalecer en dos etapas consecutivas, permitiéndole ello terminar en el cuarto puesto.