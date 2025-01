Joven neuquina representará al país en reconocida competencia de CrossFit

En Miami, Estados Unidos, se desarrollará una nueva edición del Wodapalooza, reconocida competencia de crossfit que se llevará a cabo desde el 23 al 26 del corriente año. La neuquina Antonella Sánchez será parte de la delegación Argentina, donde se presentará en la categoría Teenager Girls.

Una gran experiencia para la joven de 18 años, que se metió en el mundo del CrossFit cuando tenía 14 años junto a la hermana, y con el correr del tiempo se fue metiendo hasta llegar a representar a la provincia y el país.

“están completamente enfocadas en disfrutar al máximo cada momento. Quiero vivir la experiencia con mucha emoción, dar lo mejor de mí y aprender de los desafíos que se presenten. Más allá de los resultados, para mí es una oportunidad única de crecimiento personal y también como atleta “expresó la neuquina, que será la única dama entre los cinco clasificados que tiene Argentina.

Inició a los 14 años post pandemia y ya compitió en varias oportunidades a nivel nacional

La oriunda del barrio Belgrano, dirá presente en categoría Teenager Girls (de 16 a 18 años), será la primera vez que el país clasifica con una joven en esta categoría. Para llegar a esto, transcurrieron cuatro años de esfuerzo que le permitieron ocupar el cuarto lugar en el Open clasificatorio. Se destacó en Argentina Throwdown, donde en 2023 logró el primer puesto en la categoría Teens y en 2024 el primer puesto en la categoría RX. En el Southfit Challenge 2021 y 2022 obtuvo el tercer puesto en la categoría Teens, el primer puesto en 2023 en la misma categoría y el segundo lugar en la categoría RX en 2024.

“Al principio no quería hacerlo porque pensaba que no me iba a salir nada, pero poco a poco me fui dando cuenta de lo que era capaz “contó con relación a sus inicias, agregando demás que “Fue increíble descubrir que con esfuerzo y dedicación podía superar mis propias expectativas”.

Será la única argentina en la categoría Teenager Girls (de 16 a 18 años)

“La combinación entre fuerza física, mental y técnica y el hecho de que siempre hay algo nuevo que aprender y superarse es motivador, y también como este deporte fomenta la disciplina y el trabajo en equipo”.

Sánchez cuenta para esta competencia con el acompañamiento del Gobierno provincial. Semana pasada, fue recibida por la ministra de Desarrollo Humano, Gobiernos Locales y Mujeres, Julieta Corroza, y la secretaria de Deportes y Juventudes, María Fernanda Villone, “pudimos conversar sobre la importancia de apoyar a los atletas locales y las formas en las que el deporte puede seguir creciendo en la provincia”, contó en relación al encuentro.