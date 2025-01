"El Carnicero" Panguilef ganó por nocaut en Chile

Una contundente victoria consiguió el neuquino -oriundo de Picún Leufú y residente en el barrio Sapere de la capital- Raúl Andrés Panguilef (63,450 kilos) que superó por nocaut en el segundo round al chileno Cristian Rojas (63,350) en el combate estelar que tuvo por escenario al gimnasio del Colegio República de Brasil de Concepción, en Chile. Lo que marcó el inicio de las veladas de boxeo profesional programadas para el 2025 en la Capital de la Región del Bío-Bío. Anoche se llevó a cabo en el establecimiento educacional, ubicado en el 1.580 de la calle San Martín, frente al Hospital Clínica Regional penquista.

No hubo equivalencias en una pelea donde el argentino fue muy superior, envió a su oponente en dos oportunidades al piso en la primera vuelta. En el segundo no hubo reacción del trasandino, tras una serie de golpes, “Taky” Rojas no fue autorizado a continuar con el lance y de esta manera el patagónico se alzó con la segunda victoria consecutiva del mes.

Panguilef ganó en Chile, buen comienzo del 2025

El viernes 10 de enero, se impuso por puntos al también nativo de Picún Leufú que habita en Zapala, Facundo “Indio Rubio” Huanque, en fallo unánime de las tarjetas, donde los tres jurados, fallaron 60 a 53, en festival que tuvo por escenario a las canchas de basquetbol abiertas del Club Atlético Cinco Saltos, en la esquina de avenida Rivadavia y Saavedra, en lo que fue la primera pelea del año disputada en la región de Río Negro y Neuquén. Volvió a pelear con éxito en apenas 15 días.

De esta manera "El Carnicero" elevó su palmarés a 12 victorias consecutivas (no pierde desde el 12 de marzo de 2021 ante Ezequiel David Nieva), luego hilvanó triunfos ante Sergio Rocha; Yago Mellado (2), el chubutense Exequiel Labat, Mauricio Britez, Exequiel Sánchez, Luis Figueroa, Emilio Aibar (2), Brian Farías y el chileno Rojas.

Es la segunda vez que Panguilef se presenta en Chile, ya que en mayo del 2023 había superado por el mismo resultado al ecuatoriano Luis Figueroa en la localidad de Penco. De 31 años, ostenta el título Feconsur del Consejo Mundial de Boxeo del peso ligero

Se vislumbra una buena temporada para el pupilo de Nicolás Acuña que representa a la Escuela Upercross. Luego de casi un año de inactividad, retornó bien preparado, predispuesto para encarar el 2025. El comienzo es auspicioso, no hay dudas. Deberá seguir levantando el nivel, para pruebas que seguramente irán incrementando su complejidad.