Después de un nuevo empate que generó silbidos en La Bombonera y lo dejó afuera de los puestos de clasificación a playoffs, Boca volvió a las prácticas con la mirada puesta en su visita a Lanús en La Fortaleza el próximo miércoles. La novedad para el duelo ante el Granate es que Leandro Paredes volvería a ser titular tras superar su lesión en el tobillo. El volante, que disputó casi 40 minutos entrando desde el banco, volverá a ser de la partida en el próximo encuentro. Además, Claudio Úbeda apostaría por el juvenil Tomás Aranda como titular y la vuelta de Ander Herrera.

La inclusión de Paredes en el equipo será reemplazando en el eje a Milton Delgado, mientras que Herrera lo acompañaría tomando el lugar de Williams Alarcón. Por otra parte, el que dejaría su lugar para el posible ingreso de Aranda es Lucas Janson. “Consideramos que Aranda tiene cada vez más importancia en cada minuto que interviene. Queremos ir llevándolo como se merece. Pronto le va a llegar la oportunidad de jugar de titular”, expresó Úbeda en la conferencia de prensa de ayer sobre uno de los prospectos de juveniles más ilusionantes del Xeneize.

El plantel de Boca trabajó este domingo con los titulares haciendo tareas regenerativas, mientras que los suplentes tuvieron minutos de fútbol pensando en Lanús. Más allá de la recuperación de Paredes, el resto de los marginados por lesión seguirá afuera: Exequiel Zeballos continúa recuperándose de un desgarro, Edinson Cavani seguirá afuera y evalúa un tratamiento para su lumbalgia con un especialista, mientras que Juan Barinaga (también desgarrado) seguirá sin jugar. Alan Velasco, Carlos Palacios y Milton Giménez, estos dos últimos operados de sus problemas en la rodilla y la ingle respectivamente, aún tienen para un largo tiempo sin jugar.