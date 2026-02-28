Puede sonar exagerado, pero los números lo confirman: cuando Boca salga esta tarde al césped de la Bombonera para enfrentar a Gimnasia de Mendoza por la octava fecha del Torneo Apertura, estará disputando su décimo partido como local en los últimos 12 encuentros correspondientes a competencias domésticas.

La secuencia no es casual. Responde a una combinación de factores organizativos y deportivos que incluyeron el cierre del Torneo Clausura 2025, los playoffs por haber terminado primero en su zona y la reciente postergación del duelo ante Lanús, que debía jugarse en La Fortaleza.

El recorrido comenzó el 9 de noviembre de 2025. Por el Clausura, Boca cerró la fase regular con dos victorias consecutivas en casa: 2-0 frente a River y 2-0 ante Tigre. Luego, ya en instancias eliminatorias y por su posición en la tabla, también fue anfitrión en octavos (2-0 a Talleres), cuartos (1-0 a Argentinos Juniors) y semifinales (0-1 ante Racing). Cinco partidos seguidos en la Bombonera para cerrar el año.

Con el inicio del Apertura 2026, el equipo de Claudio Úbeda volvió a abrir el calendario como local: 1-0 frente a Riestra. Recién en la segunda fecha salió de casa y cayó 2-1 ante Estudiantes en La Plata. Alternó luego con triunfo 2-0 ante Newell’s en condición de local y otra derrota fuera de casa, 2-1 frente a Vélez.

Hasta ahí, la lógica habitual de alternancia. Pero en la quinta y sexta fecha volvió a jugar en la Bombonera: 0-0 ante Platense y 0-0 frente a Racing. Y cuando debía visitar a Lanús por la séptima jornada, el encuentro fue postergado debido a la participación internacional del Granate, que disputó y ganó la Recopa Sudamericana frente a Flamengo. Así, el calendario volvió a ubicar a Boca en su estadio para la octava fecha.

El saldo desde el 2 de noviembre de 2025 es elocuente: apenas dos partidos como visitante en torneos locales, ambos con derrota (Estudiantes y Vélez). El resto, todos en casa. Incluso en el medio hubo un cruce por Copa Argentina en Salta, donde venció 2-0 a Gimnasia de Chivilcoy por los 32avos de final, aunque ese encuentro no alteró la tendencia en el ámbito estrictamente liguero.

La Bombonera suele representar una fortaleza. Sin embargo, el contexto actual matiza esa ventaja. Después de la caída ante Racing en semifinales del Clausura y los dos empates sin goles consecutivos ante Platense y la Academia, el equipo fue despedido con silbidos y el foco se posó sobre Úbeda.

Así, el décimo partido como local en 12 presentaciones no es solo un dato estadístico curioso. Es también un escenario que obliga.