Por la 8ª fecha de la zona A en el Torneo Apertura 2026, Boca vuelve a La Bombonera para recibir al recientemente ascendido Gimnasia de Mendoza con el arbitraje de Pablo Dóvalo a partir de las 17.45 y televisación de ESPN y TNT Sports Premium.

El equipo de Claudio Úbeda viene de ganar por Copa Argentina en Salta ante Gimnasia de Chivilcoy con los dos goles de Adam Bareiro que será titular en la ofensiva en compañía de Miguel Merentiel y Lucas Janson.

Adam Bareiro viene de debutar con la camiseta de Boca por Copa Argentina y anotó dos goles.

La ausencia de Edinson Cavani, afectado nuevamente por dolencias lumbares, despejó todo tipo de dudas y allanó el camino en la decisión del entrenador. El resonante estreno del paraguayo goleador que llegó hace días desde Fortaleza de Brasil ponía en aprietos el manejo de una situación compleja en el día a día.

Además, Leandro Paredes se sumó a los trabajos del grupo tras su lesión en el tobillo en la pierna derecha y tiene chances de buscar minutos desde el banco de suplentes en esta recuperación camino a la doble fecha FIFA con la Selección Argentina, incluida la finalísima ante España.

Ante este panorama, el Xeneize mantendría a Williams Alarcón, Milton Delgado y Santiago Ascacibar en la mitad de la cancha. Otro de los que ha ganado mucho terreno en los últimos partidos es el marcador lateral derecho, Marcelo Weigandt.

Simoni en La Boca

Enfrente estará el cipoleño Valentino Simoni, el delantero que pertenece a Boca, pero que salió al Lobo de Cuyo para buscar minutos de calidad en primera división.

Agendá todos los diales para escuchar a Boca.

Los primeros pasos en la Liga Profesional no vienen siendo sencillos para uno de los equipos ascendidos para la presente temporada, pero ya ha logrado ganar un par de encuentros y no transita en zona de descenso por el momento.

Ariel Broggi buscará plantear un partido con pocos espacios en los últimos metros y buscar la chance de sorprender de contraataque a un rival que lo irá a buscar desde el primer minuto.

Probables formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón; Lucas Janson, Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

Gimnasia de Mendoza: Lautaro Petruchi, Luciano Paredes, Ezequiel Muñoz, Imanol González y Franco Saavedra; Ulises Sánchez, Fermín Antonini, Héctor Linares y Facundo Lencioni; Santiago Rodriguez y Valentino Simoni. DT: Ariel Broggi.

Árbitro: Pablo Dóvalo.

Estadio: La Bombonera.

TV: ESPN Premium y TNT Premium.