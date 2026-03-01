Después de varios años con escasas apariciones públicas, Jim Carrey volvió a pisar una alfombra roja internacional y el impacto fue inmediato. El actor reapareció en París durante la 51ª edición de los Premios César, donde recibió un César de Honor por su trayectoria. Sin embargo, lo que terminó dominando la conversación no fue el reconocimiento, sino su cambio físico.

Vestido con traje negro y el cabello largo suelto sobre los hombros, Jim Carrey mostró una imagen muy distinta a la que el público asocia con sus grandes éxitos de los años noventa y principios de los 2000. Sus rasgos se ven más marcados y su expresión, más serena. En redes sociales, muchos usuarios lo calificaron directamente como “irreconocible”.

El regreso también reavivó el interés por su presente. Jim Carrey, que anunció su retiro profesional en 2022, había reducido al mínimo sus apariciones públicas. Desde 2018 se mantuvo mayormente alejado del cine, salvo por sus intervenciones en la saga Sonic, donde interpretó al villano Doctor Robotnik.

Durante la ceremonia en el teatro L’Olympia, el actor dedicó el premio a su padre. Lo definió como “el hombre más gracioso” que conoció y recordó su influencia en su carrera. En un video que luego se viralizó, agregó que su padre tenía la capacidad de generar una cercanía inmediata, incluso con personas que recién lo conocían.

También hizo referencia a sus raíces familiares, conectando su historia con Francia. Sus antepasados emigraron desde Saint-Malo hacia Canadá, un dato que utilizó para reforzar el vínculo simbólico con el país anfitrión del homenaje. Incluso intentó dirigirse al público en francés y, fiel a su estilo, bromeó sobre su desempeño, generando risas en la sala.

Pero mientras dentro del teatro se celebraba su legado artístico, afuera el foco estaba puesto en su apariencia. En X y otras plataformas circularon comparaciones entre su imagen actual y la de películas como La Máscara o The Truman Show. Algunos comentarios fueron exagerados, incluso insinuando teorías sin sustento.

Jim Carrey no hizo referencia a esas especulaciones. Su presencia, breve pero contundente, bastó para reactivar el debate. Más allá del shock inicial, su reaparición dejó claro que, aun lejos de Hollywood, sigue siendo una figura capaz de monopolizar la conversación global.