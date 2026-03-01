La casa de Gran Hermano Generación Dorada volvió a entrar en zona de turbulencia. Cuando todavía resuenan las salidas recientes que alteraron el juego, ahora es Gabriel Lucero quien dejó abierta la puerta de un posible abandono y sembró incertidumbre en pleno tramo de nominaciones.

El reality ya había sufrido dos bajas sensibles. Daniela De Lucía decidió irse tras recibir una noticia devastadora y dejó una frase que marcó a todos: "La muerte de mi papá no se supera, se acepta". Poco después, Divina Gloria también quedó fuera por cuestiones médicas que le impidieron continuar. En ese contexto inestable, el ánimo dentro de la casa ya no era el mismo.

En medio de esa atmósfera cargada, Gabriel Lucero comenzó a mostrarse distinto. Más callado, introspectivo y con gestos de agotamiento emocional, el participante blanqueó lo que venía procesando en silencio. "Me quiero ir, solamente no quisiera irme primero por una cuestión de dignidad no más", confesó, dejando en claro que su permanencia ya no depende solo del voto del público.

En una charla íntima con Eduardo, profundizó su malestar. "No es para mi, no me hallo", admitió casi en susurro, como si todavía estuviera tratando de convencerse a sí mismo. La frase no fue impulsiva ni producto de una discusión puntual; sonó más a conclusión que a arrebato.

El desgaste se hizo todavía más evidente cuando explicó cómo se siente frente a la exposición constante y la presión del encierro. "Me siento demasiado frágil para esto, no me lo imaginaba", expresó con honestidad. El juego, que para algunos representa estrategia y resistencia, para él empezó a convertirse en un peso difícil de sostener.

El cierre de su reflexión fue aún más contundente: "No quiero sacrificar mi cordura". En un reality donde la resistencia mental suele ser tan determinante como la popularidad, la declaración encendió todas las alarmas.

Ahora la incógnita es doble. Gabriel Lucero está nominado y podría abandonar por decisión del público. Pero también existe la posibilidad de que se adelante a ese desenlace y active la puerta giratoria por voluntad propia. En una temporada que ya perdió jugadores por motivos ajenos al juego, la continuidad vuelve a quedar en suspenso.