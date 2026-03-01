Valentín Perrone logra un destacado tercer puesto en Tailandia 2026

El euro-pibe Valentín Perrone comenzó la temporada 2026 del Moto3 con un resultado de peso en el Gran Premio de Tailandia. El piloto argentino largó desde la decimocuarta posición y, tras una carrera de remontada, finalizó tercero en la primera fecha del campeonato.

El otro euro-pibe, Marco Morelli, por su parte, completó una sólida actuación y terminó octavo en su estreno con el equipo Aspar, en una jornada positiva para los representantes nacionales.

La competencia tuvo un desarrollo intenso desde el inicio. Perrone estaba obligado a avanzar luego de una clasificación que lo dejó relegado y rápidamente se integró al grupo que peleaba por los puestos de vanguardia. Adelante, David Almansa se quedó con la victoria tras definir la prueba en un cierre ajustado frente a Máximo Quiles, mientras que la lucha por el tercer lugar se resolvía en un pelotón compacto.

En ese escenario, del tercer al sexto puesto hubo intercambios constantes. "El Coyote" mantuvo el ritmo, soportó los sobrepasos y volvió a atacar en el momento justo. En la última parte de la carrera consiguió superar a Álvaro Carpe para asegurarse el último escalón del podio y sumar su tercer top 3 en la categoría, resultado que le permite ubicarse entre los principales protagonistas del arranque del certamen.

La próxima fecha será el Gran Premio de Brasil, del 20 al 22 de marzo. La carrera se disputará a las 12, en lo que será una nueva oportunidad para consolidar lo mostrado en el estreno del campeonato.