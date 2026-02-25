El Motocross Club Neuquén se prepara para vivir este sábado 28 de febrero la cuarta y última fecha de la 30° edición del Campeonato Nocturno de Supercross, el clásico del verano en La Barda que promete tremendas definiciones y una fecha inolvidable.

Luego de tres jornadas con gran convocatoria y un parque de motos destacado, la temporada 2025/2026 llega a su punto culminante con campeonatos abiertos y máximas expectativas. Pilotos y equipos se jugarán todo en la última cita nocturna, ante un público que año tras año acompaña este evento histórico del motocross neuquino.

Durante las últimas semanas, el club continuó trabajando sobre la pista, que se presenta en óptimas condiciones y con un trazado diseñado para ofrecer mayor dinamismo, seguridad y espectáculo. La categoría MX1 anticipa una definición vibrante, con los principales protagonistas listos para dejarlo todo en la pista en busca del título.

EL Coliseo espera una gran definición para el sábado

El piloto de Cutral Co, Agustín Carrasco, lidera la general por encima del reginense Pablo Galletta, quien había ganado la segunda fecha. El neuquino aventaja en la punta con un total de 76 puntos, 10 más que el rionegrino. Tercero está Agustín Bazano con 45 unidades, uno más que Nahuel Kriger.

“Estamos muy conformes con el desarrollo del campeonato y con la respuesta del público y los pilotos. Esta última fecha será muy especial para el club y para todos los que forman parte de esta 30° edición”, expresó Miguel Matthews, presidente del Motocross Club Neuquén.

Este sábado, La Barda será escenario de la gran definición. Una noche a puro supercross, donde se coronarán los campeones y se vivirá una fecha que promete quedar en la historia.

La jornada se cerrará con el recital de Willi Traversa y su banda, que harán deleitar a todo el público y pondrán el broche final a una edición inolvidable del campeonato. La entrada anticipada tiene un costo de $15.000, mientras que en puerta será de $20.000.