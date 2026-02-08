El Parma festejó sobre la hora y le terminó ganando 1 a 0 a Bologna en la Serie A con un golazo del argentino Christian Ordóñez en un partido en el que el cordobés Mariano Troilo se fue expulsado.

Parma jugó con un hombre de más desde lo 22 minutos, pero no pudo aprovechar esta diferencia para ganar ventaja en el marcador. Sufrió, trabajó y al final logró el anhelado triunfo con un potente remate del argentino Ordóñez, que ingresó a los 25 minutos del complemento, y fue la clave de la victoria en el cuarto minuto adicional del segundo tiempo.

A los 34 minutos del segundo tiempo, otro argentino, el ex Belgrano de Córdoba, Mariano Troilo, se fue expulsado en Parma por doble amarilla tras un golpe en el rostro al también argentino, el ex Vélez Sarsfield, Santiago Castro en un salto en el que ambos pelearon la pelota en los aires.

Con el triunfo, Parma se despegó un poco más de la zona baja de la tabla y llegó a los 26 puntos, quedando en puesto 14. Por su parte, Bologna dejó pasar la oportunidad de escalar posiciones y acercarse a puestos de Champions.